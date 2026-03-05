Не пам'ятаю, щоб я вимагав перевірити склади партнерів, – Зеленський про перевірку "Дружби"

Угорщина нещодавно висунула вимогу відправити до України перевірку, щоб оцінити стан нафтопроводу "Дружба". Президент Зеленський на це відповів, що не вимагав перевірити склади партнерів на наявність ракет до ППО, коли вони відмовляли у поставках.

Це президент зазначив під час засідання уряду 5 березня.

Дивіться також Угорщина зламає Україну: Орбан зробив вражаючу заяву

Як відреагував Зеленський на перевірку "Дружби"?

Зеленський пригадав, як під час зустрічі з лідером однієї з країн запитав, чи можуть Україні передати ракети для Patriot. Натомість отримав відповідь, що їх на складах залишилося дуже мало.

І я щось не пам'ятаю, щоб я йому сказав: "Так? А можна я тоді приїду до тебе в незалежну державу, зайду до тебе на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду або ні?". Чомусь мені здається, я так не сказав,

– зазначив президент.

Він додав, що треба поважати одне одного, до того ж Україна – незалежна держава.

А руйнації на нафтопроводі дійсно є.

"У нас є нафтопровід, його Росія руйнувала неодноразово, при чому були поранені після другої руйнації… Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють", – зазначив Зеленський.

Нафтопровід "Дружба": останні новини