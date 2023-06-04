На популярному пляжі Одеси в морі утворилася невідома нафтова пляма

В Одесі в акваторії Чорного моря біля популярного пляжу виникла нафтова пляма. Забруднення якраз в тому районі, де до повномасштабного вторгнення відпочивали багато місцевих та туристів.

Пляма нафтопродуктів утворилася в районі одеського пляжу "Відрада", неподалік "Пташиного пляжу". На фоні синьої водяної поверхні велика чорна пляма виглядає доволі моторошно та явно неекологічно.

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Інспектори намагаються встановити джерело забруднення

Примітно, що до початку повномасштабного вторгнення це був багатолюдний пляж, у якому було дозволено купатись. Крім цього, неподалік є відомий "Пташиний пляж" – щодня туди збираються зграї різних видів пернатих, щоб "прийняти ванну" та поласувати смаколиками, які залишають їм місцеві небайдужі люди.

Одеська міська рада повідомила, що 3 червня фахівці відібрали проби морської води в місці забруднення та відправили її до лабораторії.

На морській поверхні візуально спостерігається характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру. Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 03:06:2023 відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу,

– мовиться у повідомленні.

Наразі інспектори встановлюють обсяги та джерело забруднення, а також готують заяву до правоохоронних органів. Цим займаються співробітники Держекоінспекції, Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації й Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон.

Нафтова пляма на пляжі відрада: дивіться відео

Словом, навіть якщо на "Відраді" зараз і не купаються, нафтова пляма завдає неабиякій шкоді мешканцям Чорного моря та морській фауні. Це особливо невчасно в момент, коли китоподібним у нашому морі загрожує вимирання через російських окупантів.

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