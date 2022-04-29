Нафтове ембарго і проголошення країною-спонсором тероризму, – Подоляк про подальшу долю Росії

Михайло Подоляк заявив, що наразі триває робота над запровадженям повного ембарго на російську нафту та включенням агресора до списку країн, які спонсорують тероризм.

Радник очільника Офісу Президента зазначив, що на Москву чекає тотальна економічна ізоляція. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах в п'ятницю, 29 квітня.

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Посадовець вказав, що два місяці тому навіть думка про відключення Росії від SWIFT викликала у багатьох сміх. місяць тому прохання надати важку зброю зустрічали категоричний спротив.

Володимир Зеленський і Андрій Єрмак змогли знайти слова для кожного. 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент вперше сказав, що нам потрібен ленд-ліз. Сьогодні ленд-ліз став реальністю,

– наголосив Михайло Подоляк.

"На черзі повне нафтове ембарго і включення Росії у список країн-спонсорів тероризму", – додав він.

Росію чекає небачена бідність

Відмова більшості країн від російської нафти й інших російських енергоносіїв є неминучою.

За агресивну політику Путіна в світі доведеться заплатити бідністю більшості громадянам Росії.

На Москву чекатиме тотальна економічна та політична ізоляція, якої вона ще не бачила.

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