Кашлюча міль з Кремля змусила червоніти світові рейтингові агентства

Кашлюча міль експропріювала частку американського "Ексона" у великому нафтогазовому проєкті на Сахаліні.

Пастка російської "надійності"

Збитки від такого можливого розвитку подій компанія визнала ще у квітні, тому сьогодні її акції в плюсі.

Важливе Термінальна стадія безумства, або Про який сценарій для України мріє Росія

Іноді згадую колишніх бондхолдерів, які приязно ставилися до України, але продовжували інвестувати в акції й облігації російських компаній. Ну, бо моделі показують, припустимий ризик, надійні джерела доходів й усе таке.

Цікаво, як цього року почуваються Fitch, S&P і Moody's, які з маніакальною вірою ставили російським паперам інвестиційний грейд вже після ультиматуму Путіна країнам НАТО, після "забирайте свої манатки"?

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Запізніле прозріння

Деякі давали таку оцінку вже після початку повномасштабного вторгнення у лютому. У березні усі вже виставляли переддефолтний рейтинг, а з квітня припинили покривати рашу взагалі.

Оті високочолі люди, які казали, що в Україні ризики вище, бо у нас – демократія і нема стабільності, а в Росії – зрозуміла для бізнесу система й сильний економічно-фінансовий блок в уряді… Чи їм не тисне?

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