Нагадав про 2 мільярди за 7 років: Шольц відповів на критику щодо відмови постачати зброю

7 лютого 2022 , 10:22
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Джерело:

Washington Post

Олаф Шольц заявив, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно". З його слів, було передано 2 мільярди доларів за 7 років.

Таким чином канцлер відповів на критику щодо ненадання українській державі достатньої підтримки.

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Зокрема мовиться про відмову Німеччини постачати зброю до України. За словами Олафа Шольца, Берлін дотримується жорстких критеріїв стосовно експорту озброєння у кризові регіони.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили зброю нашій державі.

Вибіркове постачання зброї

Представник Християнсько-демократичного союзу Німеччини з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер поінформував, що вони підтримують "вибіркове" постачання озброєнь в Україну.

За його словами, Київ повинен отримувати від Берліна зброю, призначену для оборони:

  • обладнання для телекомунікаційної розвідки,
  • прилади нічного бачення,
  • протитанкові засоби,
  • зенітні ракети.
Нагадаємо. В Україну 6 лютого прибув восьмий літак із військовою допомогою зі Штатів.

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Автор: Олег Васьків