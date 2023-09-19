Конфлікт ставатиме масштабнішим: чи вплине на бойові дії в Україні ситуація в Карабаху

У Нагірному Карабасі відновились бойові дії. Єдиним шляхом до миру в регіоні називають вивід військ Вірменії із Нагірного Карабаху. Для Росії це є доволі неприємною новиною.

Оскільки Росія має стосунок до перебігу події азербайджансько-вірменського конфлікту, відновлення там бойових дій може поставити перед російською владою вибір. Про ймовірний вплив конфлікту у Нагірному Карабаху на Україну 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

Читайте більше Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у Карабаху: що там відбувається

"Конфлікт на території Азербайджану набуватиме масштабніших рис. Чи вплине це на перебіг бойових дій в Україні? Думаю, так. Ворожа армія або буде змушена перекинути туди частину ресурсів, які мали спрямувати на реалізацію планів межах "СВО", або ж частина уваги силових "веж Кремля" буде сконцентрована на ситуації в Степанакерта, а не на ситуації в районі Токмака", – наголосив Селезньов.

Детальніше про ситуацію в Нагірному Карабаху

Переговори між Вірменією та Азербайджаном щодо відновлення територіальної цілісності останньої шляхом передачі їй території Нагірного Карабаху тривав 30 років. Зокрема й у форматі так званого "мінського формату". Однак це не мало дієвих результатів.

3 роки тому армія Азербайджану провела ефективну спеціальну військову операцію та відновила контроль над частиною території. Втім потім у справи втрутилась Росія, яка має мандат на 5 років щодо перебування там "російських миротворців".

Очевидно, що сенсу від росіян там немає. І Пашинян нарікає на Росію, що вона в рамках мандату ОДКБ не втрутилась в конфлікт. Зараз ми бачимо, що за 3 роки досі не відбулось роззброєння незаконних збройних формувань, які дотичні до армії Вірменії,

– зазначив Владислав Селезньов.

Оскільки дипломатія не спрацювала, військовим шляхом намагаються довести, що не має бути інших збройних формувань на території Азербайджан, окрім Збройних сил самого Азербайджану. Міністерство оборони країни заявило, що операція буде доведена до логічного завершення.

Владислав Селезньов про ситуацію в Нагірному Карабаху і її вплив на Україну: дивіться відео

"Те, що технічну перевагу має армія Азербайджану, очевидно. Питання часу, скільки пручатимуться незаконні збройні формування в Карабаху і які ресурси будуть залучені, щоб їх змусити до того". – зауважив військовий експерт.

Три роки тому конфлікт тривав 44 дні з величезними втратами для обох сторін. Але перемогу таки здобули ЗС Азербайджану.

До слова, за лаштунками цього конфлікту є кілька країн. Мовиться про Іран, який виступає на боці Вірменії, а також Ізраїль та Туреччина. Вони безпосередньо є бенефіціарами протистояння між вірменською та азербайджанською арміями.

Загострення у Нагірному Карабаху: що відомо