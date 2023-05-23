Щойно відходить Росія, одразу можна домовитись, – Жданов про заяву Пашиняна про Карабах
У Вірменії готові визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.
Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. За його словами, причина всіх бід – Росія.
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Як вдалося врегулювати конфлікт
У Вірменії все ж схиляються до думки про необхідність визнання територіальної цілісності один одного, тож відповідно між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог.
Щойно відходить Росія, так одразу можна договоритися про мир та співіснування, але на прийнятних для обох країн умовах,
– наголосив Олег Жданов.
На його думку, головне у вирішення всіх конфліктів – щоб Росія не заважала, бо вона завжди сіє розбрат та провокує війну.
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Чому Росія всім заважає
Військовий експерт зауважив, що Азербайджан та Вірменія виходять на фінішну пряму, з чим їх можна привітати.
Збройний конфлікт між країнами тривав 30 років. Тепер же є шанс на підписання мирного договору та врегулювання всіх питань.
Потрібно спровадити звідти російських миротворців, інакше там миру не буде,
– зосередив увагу він.
Тож тепер всі республіки, які входили у склад Радянського Союзу, стануть незалежними.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: останні новини
- У лютому Європейський Союз запустив цивільну місію, щоб стабілізувати ситуацію на вірменсько-азербайджанському кордоні. До неї упродовж 2 років буде залучено близько 100 осіб, 50 з яких – неозброєні спостерігачі.
- У березні в Азербайджані заявили, що у Нагірному Карабасі знову трапилось загострення. Зокрема, військовий контингент регіону відкрив вогонь по азербайджанських військових.
- Втім, 30 березня Збройні сили Азербайджану встановили контроль над Лачинським коридором, що з'єднував Нагірний Карабах з Вірменією.