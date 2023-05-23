Щойно відходить Росія, одразу можна домовитись, – Жданов про заяву Пашиняна про Карабах

У Вірменії готові визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

Про це під час стріму на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. За його словами, причина всіх бід – Росія.

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Як вдалося врегулювати конфлікт

У Вірменії все ж схиляються до думки про необхідність визнання територіальної цілісності один одного, тож відповідно між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог.

Щойно відходить Росія, так одразу можна договоритися про мир та співіснування, але на прийнятних для обох країн умовах,

– наголосив Олег Жданов.

На його думку, головне у вирішення всіх конфліктів – щоб Росія не заважала, бо вона завжди сіє розбрат та провокує війну.

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Чому Росія всім заважає

Військовий експерт зауважив, що Азербайджан та Вірменія виходять на фінішну пряму, з чим їх можна привітати.

Збройний конфлікт між країнами тривав 30 років. Тепер же є шанс на підписання мирного договору та врегулювання всіх питань.

Потрібно спровадити звідти російських миротворців, інакше там миру не буде,

– зосередив увагу він.

Тож тепер всі республіки, які входили у склад Радянського Союзу, стануть незалежними.

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