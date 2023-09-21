"Буде політичний конфлікт": що чекає на Вірменію після війни у Нагірному Карабаху
Попри антиросійські мітинги у Вірменії, Росія не зовсім втратила вплив на цю країну. До того ж у Вірменії може спалахнути політичний конфлікт.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що на території цієї країни є російська військова база. До слова, масштабні мітинги почалися у Вірменії 19 вересня.
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За словами Шейтельмана, прем'єр країни Нікол Пашинян натякнув, що базу Росії на території Вірменії закривають. Натомість прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія назавжди у Вірменії. Мовляв, що у вірмен не запитуватимуть – хочуть вони російську базу на території їхньої країни чи ні.
"Довкола цього буде політичний конфлікт – виганяти російську базу чи Росія все-таки зможе її утримати всередині Вірменії", – сказав політтехнолог.
Яка загроза для Вірменії: дивіться відео
Чи може до влади у Вірменії прийти проросійський політик
Нікол Пашинян прийшов до влади у результаті проєвропейського майдану. При цьому, він програв війну Азербайджану у 2020 році. Тоді у країні були мітинги з вимогою, щоби він пішов у відставку. Однак, Пашинян провів дострокові відкриті вибори до парламенту й знову виграв, попри поразку у війні.
Михайло Шейтельман розповів, що у Нагірний Карабах росіяни заслали Рубена Варданяна. Це російський мільярдер вірменського походження. Він потенційний претендент на пост прем'єр-міністра Вірменії.
Спочатку його поставили "прем'єром" Нагірного Карабаху. Однак потім прибрали з посади на вимогу Азербайджану. Мовляв, усі розуміли, що це російський агент, і що Росія може зробити його прем'єром Вірменії завдяки великим грошам. А це Азербайджану не хотілося.
Це можливо досі. Рубен Варданян нині перебуває у Карабаху (Нагірному Карабаху – 24 Канал). Це головна загроза, що Вірменія стане Росією,
– зауважив політтехнолог.
Що відбувається в Нагірному Карабаху: головне
- Азербайджан 19 вересня оголосив про проведення в Нагірному Карабаху "антитерористичної операції". На цій території проживає переважна кількість вірмен, однак це частина Азербайджану. Офіційно Баку її не контролював.
- Влада Вірменії заявляла, що не братиме участь у бойових діях. Через це у країні 19 вересня спалахнули масштабні мітинги. Люди вийшли на антиурядові протести. Протестувальники вимагали відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна після відмови втрутитися у ситуацію. Він заявив, що країна не робитиме "жодних необдуманих дій". Окремо мітингарі виступали проти російської влади. Мовляв, Росія не попередила Вірменію про плани Азербайджану.
- 20 вересня "влада" Нагірного Карабаху прийняла пропозицію щодо припинення вогню від Азербайджану. Так "армію" Нагірного Карабаху розформують, а незаконні збройні формування залишать свої позиції. Домовилися, що Вірменія виведе свої війська, техніку та зброю з цієї території.
- Азербайджан заявив про відновлення суверенітету у невизнаному Нагірному Карабаху. Президент країни Ільхам Алієв заявив, що за добу "антитерористичні заходи" Азербайджану виконали всі поставлені завдання. Алієв зазначив, що значну частину армії, яку розмістила Вірменія на території його країни, і досі не вивела попри зобов'язання, повністю знищено.
- Після заяви Азербайджану у Вірменії ввечері 20 вересня почалися мітинги із сутичками. Протестувальники почали рвати російські паспорти та вигукувати антиросійські гасла.