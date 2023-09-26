Вибух на складі пального у Нагірному Карабасі: кількість загиблих зросла у кілька разів

У Нагірному Карабаху неподалік траси Степанакерт, або азербайджанською Ханкенді, стався вибух цистерни на одній з АЗС. Кількість жертв цього інциденту наразі зросла у кілька разів.

Наразі усіх загиблих намагаються пізнати у Вірменії. Крім цього, медики також продовжують допомагати постраждалим після вибуху.

До теми Десятки жертв і сотні постраждалих: на заправці в Нагірному Карабасі стався масштабний вибух

Кількість жертв у Нагірному Карабаху стала більшою

За словами голови вірменського міністерства охорони здоров'я Анаїт Аванесян, останки загиблих доставили до судово-медичних центрів Вірменії. Однак їхня ідентифікація поки не почалася.

Сьогодні ми перевезли останки ще 125 тіл загиблих,

– зазначила вона.

Аванесян також підкреслила, що до медичних центрів та медпунктів доправлено 290 постраждалих унаслідок вибуху. З них 67 осіб наразі перебувають у національному опіковому центрі, а їхній стан оцінюється як "важкий" та "вкрай важкий".

Що відомо про вибух у Нагірному Карабаху

На автозаправній станції у Степанкерті (Ханкенд) у Нагірному Карабаху 25 вересня стався потужний вибух. Там загорівся паливний бак, а місцеві жителі підтвердили, що на момент інциденту станція була переповнена людьми, які заправляли свої автомобілі для виїзду з регіону.

Спочатку журналісти повідомляли, що внаслідок вибуху на АЗС загинули 20 людей. Ще майже 300 постраждалих ушпиталили до медичних закладів, де їм надали всю необхідну допомогу.

У вірменському МОЗ наголосила, що тіла 13 людей – не впізнані. Крім цього, зниклими безвісти вважають багато людей, "які згоріли, і дані про них відсутні".

Варто зазначити, що після того, як Азербайджан переміг Вірменію у Нагірному Карабаху, майже 120 тисяч людей виявили бажання покинути регіон. Усіх їх прийме вірменська сторона.

За радянських часів місто, відоме сьогодні як Ханкенді в Нагірному Карабасі, раніше називалося Степанакерт. У 1991 році влада Азербайджану повернула назву міста до 1923 року. Попри цю офіційну зміну, місцеві жителі Нагірного-Карабаху та влада Вірменії продовжують використовувати назву Степанакерт, відмовляючись визнавати перейменування.