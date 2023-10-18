Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року, – Пашинян назвав умови

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 17 жовтня заявив, що його країна готова підписати з Азербайджаном мирний договір. За словами вірменського глави уряду, це має статися вже до кінця 2023 року.

Пашинян наголосив, що Південному Кавказу потрібен мир. Саме тому він продовжить рухатися у цьому напрямі.

Цікаво "Відверто знущається з Єревану": куди може зайти конфлікт Азербайджану та Вірменії

Вірменія готова підписати мир з Азербайджаном

Виступаючи у Європейському парламенті у Страсбурзі, Пашинян заявив, що Вірменія готова до підписання договору, який "буде відображати принципи взаємного визнання територіальної цілісності один одного, а також сприятиме відкриттю транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, якими вони проходять".

Прем'єр-міністр Вірменії також розповів про готовність Єревана ініціювати відкриття Мегрінської залізниці. Разом з тим він висловив побоювання щодо намірів президента Азербайджану, припустивши, що Алієв може використати тему так званого коридору як виправдання для нападу на Вірменію та захоплення територій.

Шукаючи допомоги у прагненні до миру в регіоні, Пашинян звернувся до європейських парламентарів з проханням підтримати його рішення. Він також наголосив на прагненні Вірменії бути ближчим до ЄС "настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це за потрібним".

Зверніть увагу! Конфлікт між Вірменією й Азербайджаном виник на підґрунті того, що так звана Нагірно-Карабаська автономна область, переважно населена вірменами, у 1988 році ухвалила рішення про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Цей крок зрештою призвів до ще більшого розвитку, коли регіон проголосив свою "незалежність" у 1991 році, хоча він не зміг отримати визнання з боку міжнародної спільноти.

Згодом між Азербайджаном і Вірменією виник конфлікт щодо Нагірного Карабаху, в результаті якого Азербайджан втратив частину території. Однак уже у 2020 та 2023 роках азербайджанська армія змогла повернути територію під свій контроль.

Нагірний Карабах повернувся під контроль Азербайджану