Вірменія готова підписати мирний договір з Азербайджаном до кінця року, – Пашинян назвав умови
Джерело:"Радіо Свобода"
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 17 жовтня заявив, що його країна готова підписати з Азербайджаном мирний договір. За словами вірменського глави уряду, це має статися вже до кінця 2023 року.
Пашинян наголосив, що Південному Кавказу потрібен мир. Саме тому він продовжить рухатися у цьому напрямі.
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Вірменія готова підписати мир з Азербайджаном
Виступаючи у Європейському парламенті у Страсбурзі, Пашинян заявив, що Вірменія готова до підписання договору, який "буде відображати принципи взаємного визнання територіальної цілісності один одного, а також сприятиме відкриттю транспортних комунікацій, заснованих на принципах суверенітету країн, якими вони проходять".
Прем'єр-міністр Вірменії також розповів про готовність Єревана ініціювати відкриття Мегрінської залізниці. Разом з тим він висловив побоювання щодо намірів президента Азербайджану, припустивши, що Алієв може використати тему так званого коридору як виправдання для нападу на Вірменію та захоплення територій.
Шукаючи допомоги у прагненні до миру в регіоні, Пашинян звернувся до європейських парламентарів з проханням підтримати його рішення. Він також наголосив на прагненні Вірменії бути ближчим до ЄС "настільки, наскільки Євросоюз вважатиме це за потрібним".
Зверніть увагу! Конфлікт між Вірменією й Азербайджаном виник на підґрунті того, що так звана Нагірно-Карабаська автономна область, переважно населена вірменами, у 1988 році ухвалила рішення про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Цей крок зрештою призвів до ще більшого розвитку, коли регіон проголосив свою "незалежність" у 1991 році, хоча він не зміг отримати визнання з боку міжнародної спільноти.
Згодом між Азербайджаном і Вірменією виник конфлікт щодо Нагірного Карабаху, в результаті якого Азербайджан втратив частину території. Однак уже у 2020 та 2023 роках азербайджанська армія змогла повернути територію під свій контроль.
Нагірний Карабах повернувся під контроль Азербайджану
- Так звана влада Нагірного Карабаху 20 вересня прийняла пропозицію Азербайджану та вивела свої війська з регіону. Таким чином, Вірменія де-факто визнала свою капітуляцію в Нагірному Карабасі та повернення регіону Азербайджану.
- Того ж дня лідер Азербайджану Ільхам Алієв наголосив на відновленні територіальної цілісності своєї країни. Президент відзначив швидке виконання всіх поставлених завдань антитерористичної операції азербайджанською армією, на виконання якої пішло менше ніж одна доба.
- Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Гренаді 5 жовтня офіційно визнав Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. Хоча Алієв був запрошений на цю зустріч, він відхилив запрошення, вирішивши не відвідувати Гренаду.