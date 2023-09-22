Пашинян заявив про провал російських "миротворців" в Нагірному Карабаху

Після дводенних "терористичних заходів" Азербайджану, Нагірний Карабах капітулював. Проте російські так звані "миротворці" жодним чином не втрутились у ситуацію.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності російський "миротворчий" контингент, який перебував в Нагірному Карабаху з 2020 року, ще до початку "спецоперації" Азербайджану.

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"Процеси йдуть не правильним шляхом"

Глава Вірменії у своєму відеозверненні підкреслив, що російські ЗМІ наголошують на тому, що нібито Єреван "перекладає провину за свої невдачі" на Росію. Однак Пашинян спростовує це твердження.

Є тристороння заява очільників Вірменії, Росії та Азербайджану від 9 листопада 2020 року, де зазначено, що російський миротворчий контингент повинен повноцінно контролювати Лачинський коридор (гірний коридор, що поєднує Вірменію та Нагірний Карабах – 24 Канал) та гарантувати безпеку цивільного населення,

– відзначив прем'єр-міністр Вірменії.

Крім того, за його словами, Вірменія протягом останніх півтора року наголошувала на тому, що у Нагірному Карабаху "процеси йдуть не по правильному шляху".

Водночас Пашинян визнав, що Єреван також "несе свою частку відповідальності" за ситуацію в "спірному" регіоні. Проте це не означає, що Вірменія має закрити очі на "провали так званого "миротворчого" контингенту Росії в Нагорному Карабаху.

Росіяни мали можливість досягти "перемир'я"

Російські так звані "миротворці" перебувають в Нагірному Карабаху з листопада 2020 року, коли закінчилась друга карабахська війна. Вона тривала 6 тижнів та завершилась перемир'ям між сторонами та підписанням "договору" між Вірменією, Азербайджаном та Росією.

Пашинян ставить питання, чому росіяни, які мали можливості "досягти згоди щодо перемир'я між Нагірним Карабахом та Азербайджаном", не зробили це до проведення "терористичних заходів" Баку.

Адже за словами прем'єр-міністра, всі наголошували й, зокрема, влада Вірменії про те, що Нагірний Карабах був оточений азербайджанськими військовими.

"Чому саме тоді Росія не здійснила свою миротворчу діяльність", – ставить питання Нікол Пашинян.

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