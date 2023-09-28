Нагірний Карабах – все: "уряд" повідомив про припинення існування невизнаної республіки

Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування. До 1 січня 2024 року всі "державні установи та організації" мають розпустити.

Відповідний указ підписав так званий "голова республіки" Самвел Шахраманян. Таке рішення ухвалили через "складну військово-політичну ситуацію".

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Після того, як Азербайджан взяв під свій контроль території Нагірного Карабаху, так званий "президент" підписав указ про припинення існування невизнаної республіки. У поясненні до документа назвали кілька причин такого рішення, зокрема його ухвалили у зв'язку з:

"складною військово-політичною ситуацією";

"виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки й життєвих інтересів народу Арцаху, враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про те, що забезпечується вільний, добровільний і безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, у тому числі – військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їх транспортних засобах Лачинським коридором".

"Президент" невизнаної республіки наголосив, що такий указ також відповідає "чинному законодавству" – статті 93 Конституції Нагірного Карабаху.

Прийнято рішення розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування,

– заявив "уряд".

Жителям Нагірного Карабаху порадили ознайомитися з програмою реінтеграції, яку представив Азербайджан. Як пояснив "уряд", це необхідно для того, аби місцеві жителі ухвалили рішення, чи залишатися на території Нагірного Карабаху.

Указ "президента" невизнаної республіки набрав чинності після його публікації.

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