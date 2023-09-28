Нагірний Карабах – все: "уряд" повідомив про припинення існування невизнаної республіки
Джерело:Aysor
Невизнана республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування. До 1 січня 2024 року всі "державні установи та організації" мають розпустити.
Відповідний указ підписав так званий "голова республіки" Самвел Шахраманян. Таке рішення ухвалили через "складну військово-політичну ситуацію".
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Республіки "Нагірний Карабах" більше не існує
Після того, як Азербайджан взяв під свій контроль території Нагірного Карабаху, так званий "президент" підписав указ про припинення існування невизнаної республіки. У поясненні до документа назвали кілька причин такого рішення, зокрема його ухвалили у зв'язку з:
- "складною військово-політичною ситуацією";
- "виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки й життєвих інтересів народу Арцаху, враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом командування російського миротворчого контингенту з представниками Азербайджанської Республіки про те, що забезпечується вільний, добровільний і безперешкодний проїзд жителів Нагірного Карабаху, у тому числі – військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їх транспортних засобах Лачинським коридором".
"Президент" невизнаної республіки наголосив, що такий указ також відповідає "чинному законодавству" – статті 93 Конституції Нагірного Карабаху.
Прийнято рішення розпустити всі державні установи та організації, які перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, та Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування,
– заявив "уряд".
Жителям Нагірного Карабаху порадили ознайомитися з програмою реінтеграції, яку представив Азербайджан. Як пояснив "уряд", це необхідно для того, аби місцеві жителі ухвалили рішення, чи залишатися на території Нагірного Карабаху.
Указ "президента" невизнаної республіки набрав чинності після його публікації.
Перехід Нагірного Карабаху під контроль Азербайджану
- Міноборони Азербайджану вранці 19 вересня 2023 року повідомило про початок антитерористичної операції в регіоні. Такі заходи пояснили тим, що Вірменія нібито постійно порушувала умови припинення вогню та провокувала ситуацію на кордоні.
- В Азербайджані наголосили, що припинять антитерористичну операцію лише за 2 умов: повне виведення військових Збройних Сил Вірменії з Карабаху та розпуск режиму в Степанакерті.
- Увечері 19 вересня влада Степанакерта звернулася до Азербайджану із пропозицією зупинити вогонь та розпочати переговори. Втім, у Баку заявили, що продовжуватимуть операцію, поки не будуть виконані усі вимоги.
- Наступного дня, 20 вересня, Вірменія капітулювала – Нагірний Карабах погодився на умови Азербайджану й припинив вогонь. Таким чином, Баку взяв під контроль території невизнаної республіки.
- Увечері 20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав, що "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху за добу виконали всі поставлені завдання, а військові країни "за короткий час на всіх напрямках домоглися значних воєнних успіхів". Він наголосив, що тепер Азербайджан відновив територіальну цілісність.