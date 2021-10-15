Нагірнокарабаський конфлікт залишився в минулому, – Алєів розповів про ситуацію в країні

Ільхам Алієв заявив, що нагірнокарабаський конфлікт залишився в минулому. Наразі країна розміновує території Карабаху.

Президент пояснив, що післявоєнний період у країні спокійний. Про це він розповів 15 жовтня на відеозасіданні Ради глав держав СНД.

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Президент Азербайджану прокоментував ситуацію в країні після конфлікту

Постконфліктних період, в цілому, проходить спокійно. Кажу постконфліктний, тому що негарно-карабахський конфлікт залишився в минулому,

– розповів президент.

Він пояснив, що Азербайджан:

"відновив свою територіальну цілісність;

виконав резолюції Радбезу ООН, які вимагали негайного, беззастережного і повного виведення вірменських окупаційних сил з території Азербайджану;

вирішив конфлікт з Вірменією військово-політичним шляхом".

Ільхам Алієв розповів, що наразі триває розмінування територій. Це, а також відновлення зруйнованої інфраструктури, є основними проблемами країни.

Президент Азербайджану пояснив, що Вірменія відмовляється передати повні карти мінних полів, а небагато переданих – точні орієнтовно на 25%.

Коротко про недавній конфлікт у Нагірному Карабаху

Вірменія та Азербайджан десятки років конфліктують щодо Нагірного Карабаху.

Загострення ситуації відбулось 27 вересня 2020 року. Активні бої тривали 44 дні – до листопада 2020 року. Саме тоді країни підписали мирну угоду. Підписи під документом поставив Ільхам Алієв, прем'єр Вірменії Нікола Пашинян та Володимир Путін.

Тоді вирішили, що вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгорнуть миротворчий контингент Росії.

У Вірменії цю угоду сприйняли як капітуляцію та обурилася діями влади.

2 вересня 2021 року прем'єр-міністр Вірменії вкотре заявив, що попри угоду про перемир'я, конфлікт у Нагірному Карабаху досі триває. Нікола Пашинян вважає, що право Арцаху на самовизначення має підтвердитись офіційним статусом.