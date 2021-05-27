Наглядова рада "Приватбанку" обрала нового голову правління

27 травня 2021 , 19:12
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Джерело:

"Приватбанк"

Герхард Бьош став новим головою правління наглядової ради "Приватбанку". Його обрали після того як банк виграв апеляцію проти "профспілки ПриватБанку".

Бьош вступить на посаду, коли його погодить Національний банк України.

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Наглядова рада "Приватбанку" з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови правління,
– мовиться у дописі установи.

Хто такий Герхард Бьош

  • Бьош є австрійцем, він закінчив Віденський університет, став магістром соціально-економічних наук.
  • Це банкір з 35-річним досвідом. Протягом 15 років він працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.
  • Так, Бьош засідав у правління "Райффайзен Банку Аваль" ще з 2006 року, а з 2010 року був першим заступником голови правління цього банку.

До речі, ЗМІ ще у березні писали, що, ймовірно, він очолить "Приватбанк".


Герхард Бьош / Фото agroexpert

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Автор: Ольга Музика