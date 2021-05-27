Наглядова рада "Приватбанку" обрала нового голову правління

Герхард Бьош став новим головою правління наглядової ради "Приватбанку". Його обрали після того як банк виграв апеляцію проти "профспілки ПриватБанку".
Бьош вступить на посаду, коли його погодить Національний банк України.
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Наглядова рада "Приватбанку" з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови правління,
– мовиться у дописі установи.
Хто такий Герхард Бьош
- Бьош є австрійцем, він закінчив Віденський університет, став магістром соціально-економічних наук.
- Це банкір з 35-річним досвідом. Протягом 15 років він працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України.
- Так, Бьош засідав у правління "Райффайзен Банку Аваль" ще з 2006 року, а з 2010 року був першим заступником голови правління цього банку.
До речі, ЗМІ ще у березні писали, що, ймовірно, він очолить "Приватбанк".
Герхард Бьош / Фото agroexpert
Кримінальна справа щодо колишнього керівництва "Приватбанку": коротко
- У грудні 2016 року посадовцям "Приватбанку" оголосили про підозру в розтраті майже 137 мільйонів гривень. Це сталось тоді, коли вони дізнались, що банк планує націоналізувати держава.
- Серед фігурантів був ексзаступник голови банку Володимир Яценко, який, за даними НАБУ, планував покинути Україну приватним літаком у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра.
- Посадовця затримали, однак через кілька днів він вийшов під заставу у 52 мільйони гривень.
- Також серед підозрюваних є ексглава "Приватбанку" Олександр Дубілет.