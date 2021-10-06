Наглядова рада визначила нового очільника "Укрексімбанку" на час розслідування
Джерело:пресслужба "Укрексімбанку"
Голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера відсторонили від здійснення повноважень. Його замінить Сергій Єрмаков.
Новий очільник держбанку замінить Мецгера на час проведення розслідування. Причиною став конфлікт держслужбовця з журналістами програми "Схем".
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В "Укрексімбанку" призначили нового голову правління
Наглядова рада "Укрексімбанку" 6 жовтня провела екстрене позачергове засідання. Під час якого було прийнято рішення відсторонити від роботи Євгена Мецгера.
Тимчасовим виконувачем обов'язків голови правління банку було призначено Сергія Єрмакова. Посадовець є членом правління з 1 квітня 2020 року.
Крім цього, в "Укрексімбанку" принесли вибачення за прикру та неналежну поведінку голови правління та працівників банку:
- членам знімальної групи програми "Схеми" Олександру Мазуру та Кирилу Овсяному;
- представникам ЗМІ;
- усьому громадянському суспільству.
Відомо, що в держбанку проведуть внутрішнє розслідування за фактом нападу на журналстів. Після цього буде ухвалено остаточне рішення щодо очільника правління Мецгера.
Напад на знімальну групу "Схем": що відомо
- На знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку" під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером. Одне з питань розслідувачів не сподобалося посадовцю, через що він викликав до кабінету охорону, аби знищити запис розмови.
- Охоронці застосували до оператора фізичну силу, забрали камери, з яких вилучили картки з матеріалом. Згодом журналістам вдалося відновити видалені кадри. У мережі оприлюднили повне відео інциденту.
- Мецгер вже написав заяву на звільнення. Він заявив, що хоче відновити репутацію "Укрексімбанку", яка постраждала через скандал.