З нагоди ювілею ЗСУ військові підрозділи отримали нову сучасну техніку
Джерело:24 канал
У День Збройних сил України військові підрозділи отримали нове озброєння. Частина з них є вітчизняним та виготовленим на українських заводах.
Про передачу сучасної техніки бійцям ЗСУ оголосив президент Володимир Зеленський. Сталося це під час участі в урочистих заходах у Харкові з нагоди Дня Збройних сил України.
Важливо У 6 містах України одночасно проходять урочистості з нагоди 30-річчя ЗСУ
Загалом нову техніку отримають підрозділи ЗСУ у Харкові та інших регіонах України. Це – понад 100 одиниць озброєння та військової техніки.
Так, 6 грудня у Харкові бойові бригади отримали:
- нові модернізовані танки Т64БМ "Булат";
- десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1".
За словами Зеленського, сьогодні в Одесі Військово-морським силам України буде передано два патрульні катери типу "Island" під українськими назвами "Фастів" і "Суми". Також в Україні стартує будівництво власного заводу з виготовлення сучасних військових дронів.
Сьогодні на аеродромі "Озерний" у Житомирській області повітряні сили ЗС України отримають вертоліт МІ-8 та літаки ІЛ-39, СУ-27 та АН-26,
– сказав Зеленський.
Співпраця України з партнерами у військовій сфері
Президент також зазначив, що на сьогодні підписано угоду з Великою Британією на суму понад 60 мільярдів гривень для:
- будівництва українських ракетних катерів та військово-морських баз,
- постачання в Україну протимінних кораблів,
- оснащення нашого військово-морського флоту протиракетними корабельними комплексами.
Крім того, Україна та Туреччина підписали угоду про будівництво корвету класу "Ада".
Святкування Дня ЗСУ: дивіться відео