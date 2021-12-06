З нагоди ювілею ЗСУ військові підрозділи отримали нову сучасну техніку

У День Збройних сил України військові підрозділи отримали нове озброєння. Частина з них є вітчизняним та виготовленим на українських заводах.

Про передачу сучасної техніки бійцям ЗСУ оголосив президент Володимир Зеленський. Сталося це під час участі в урочистих заходах у Харкові з нагоди Дня Збройних сил України.

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Загалом нову техніку отримають підрозділи ЗСУ у Харкові та інших регіонах України. Це – понад 100 одиниць озброєння та військової техніки.

Так, 6 грудня у Харкові бойові бригади отримали:

нові модернізовані танки Т64БМ "Булат";

десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1".

За словами Зеленського, сьогодні в Одесі Військово-морським силам України буде передано два патрульні катери типу "Island" під українськими назвами "Фастів" і "Суми". Також в Україні стартує будівництво власного заводу з виготовлення сучасних військових дронів.

Сьогодні на аеродромі "Озерний" у Житомирській області повітряні сили ЗС України отримають вертоліт МІ-8 та літаки ІЛ-39, СУ-27 та АН-26,

– сказав Зеленський.

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Президент також зазначив, що на сьогодні підписано угоду з Великою Британією на суму понад 60 мільярдів гривень для:

будівництва українських ракетних катерів та військово-морських баз,

постачання в Україну протимінних кораблів,

оснащення нашого військово-морського флоту протиракетними корабельними комплексами.

Крім того, Україна та Туреччина підписали угоду про будівництво корвету класу "Ада".

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