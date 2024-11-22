Ганьба найвищої відзнаки: як зрадників позбавляють нагород і хто досі має звання "Героя України"

20 серпня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає позбавлення державних нагород колаборантів та зрадників держави. А сьогодні, 22 листопада 2024 року, президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород 34 зрадників України. Двоє з них мали звання Героя України.

"Герой України" – найвища державна нагорода в Україні. За час повномасштабної війни цим званням нагороджують наших воїнів, котрі зробили визначні внески в захист нашої свободи та незалежності. На жаль, часто й ціною власного життя.

Проте звання можуть отримати й цивільні, наприклад за видатне трудове чи наукове досягнення. Станом на 21 листопада 2024 року званням Героя України ушановані щонайменше 983 людини. Зараз абсолютна більшість з-поміж тих, хто має це звання – військові, учасники російсько-української війни.

Проте є у цьому переліку й ті, хто зрадив Україну, але й досі має статус її "героя". Звісно ж, закон про позбавлення нагород стосується усіх державних відзнак, проте на прикладі найвищої нагороди 24 Канал на конкретних прикладах розповість, чому важливо, аби зрадники були позбавлені нагород.

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Кого уже позбавили державних нагород

Відповідно до чинного законодавства зараз існують 2 шляхи для позбавлення державних нагород:

за зверненням суду до президента у зв'язку з засудженням нагородженої людини за тяжкий злочин;

за рішенням РНБО про впровадження санкцій.

22 листопада 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення почесних нагород 34 осіб через впровадження санкцій РНБО. Мова йде про політиків часів Януковича, колаборантів, зрадників та російських артистів, котрі підтримали війну проти України. Серед них є ті, хто мав нагороди "За заслуги" чи "Орден Ярослава Мудрого", або звання заслужених діячів чи народних артистів. Зокрема:

Микола Азаров – експрем'єр часів Януковича;

Олександр Баталін – ексрегіонал та член путінської партії "Єдина Росія" позбавлений різних орденів та нагород, зокрема звання "Герой України";

Сергій Тулуб – ексрегіонал, позбавлений низки орденів та нагород, у тому числі й звання "Героя України";

Ані Лорак – співачка-зрадниця;

Філіп Кіркоров – російський співак;

Таїсія Повалій – співачка, ексрегіоналка та зрадниця;

Володимир Гундяєв – патріарх РПЦ Кіріл;

Віталій Захарченко – ексміністр внутрішніх справ;

Тарас Козак – колишній власник пропагандистських каналів в Україні та бізнес-партнер Медведчука;

Віктор Медведчук – екснардеп, зрадник та кум Владіміра Путіна;

Віктор Пшонка – колишній генпрокурор часів Януковича;

Дмитро Табачник – ексміністр освіти уряду Азарова;

Олег Царьов – ексрегіонал та зрадник.

За час російсько-української війни з 2014 року лише кількох осіб позбавили найвищої державної нагороди – звання "Героя України". Двох з них – указом Володимира Зеленського від 22 листопада 2024 року. Ще двоє, В'ячеслав Богуслаєв та Володимир Лук'яненко, були позбавлені найвищих звань указами Зеленського у 2023 році.

Однак досі є чимало скандальних осіб, котрі мають це звання.

Бойко як причина суспільного дискурсу

Привернення уваги громадськості до зрадників з державними нагородами відбулося через одну доволі показову історію. Що об'єднує Назарія Яремчука, Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Раїсу Кириченко, Олександра Мацієвського і Юрія Бойка? На жаль, не нічого, адже усі п'ятеро згаданих нами людей мають звання "Герой України".

Так чи інакше, але депутат від уже забороненої ОПЗЖ, яка досі перебуває у Верховній Раді як "Платформа за життя і мир", став причиною величезного суспільного дискурсу. Громадяни навіть ініціювали петицію до уряду з вимогою позбавити Бойка цього звання, проте тоді на заваді ставав закон – позбавлення нагород можливе лише шляхом санкцій і взагалі процес не визначений чітко, адже механізми анулювання нагород ніколи не були прописані.

Хоч питання позбавлення нагород відтерміновували, так чи інакше у серпні 2024 року Рада ухвалила рішення. Тепер Юрія Бойка можна позбавити звання Героя України, хоч за 3 місяці від моменту ухвалення закону цього досі й не сталося.

Але як він став ним? Це відбулося в 2004 році за указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Нагородили Бойка за "визначні заслуги перед державою в розвитку енергетики". Тоді він був керівником НАК "Нафтогаз" та першим заступником міністра палива та енергетики.



Юрій Бойко / Фото з фейсбук-сторінки політика

Говорити зараз про проросійські погляди Бойка, мабуть, не потрібно. Він був членом та співголовою фракції у парламенті забороненої нині ОПЗЖ. З 2014 року регулярно їздив у Росію "на переговори", виступав за зближення з Росією тощо.

А ще його підозрюють у численних незаконних схемах, зокрема пов’язаних з "вишками Бойка", по яких у червні 2022 року завдали удару ЗСУ. Ці плавучі бурові газовидобувні платформи були придбані у 2011 році, коли міністром енергетики власне й був Бойко, а у 2014 році їх захопила Росія.

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Ганьба кримськотатарського народу

Февзі Якубов – вчений, доктор технічних наук, який отримав звання Героя України у 2004 році відповідно до указу Леоніда Кучми.

Минає 10 років. Цей же Февзі Якубов підтримує окупацію Криму. Кримський татарин підтримує прихід тих, хто за 70 років до цього організував геноцид його народу.



Февзі Якубов / Фото росЗМІ

Та і це ще не все. Він не тільки закликав молодь не виходити на мітинги проти окупації й всіляко перешкоджав подібним заходам, але й під час президентських виборів у Росії у 2018 році став довіреною особою диктатора Путіна як кандидата.

Помер у 2019 році та досі є Героєм України.

Улюблений поет Януковича

У 2011 році експрезидент-втікач Віктор Янукович підписав указ про присвоєння звання Героя України Борису Білашу – поету, письменнику та члену Національної спілки письменників України.

Білаша називають "улюбленим поетом Януковича", тому що інакше це неможливо пояснити – відзначення його нагородою викликало шквал критики.



Борис Білаш / Фото UAHistory

За законом, звання Героя України присвоюють за видатний геройський вчинок чи трудове досягнення, але в Білаша з досягнень хіба що затята українофобія та висміювання всього українського у віршах. Зараз зрадник живе в тимчасово окупованому Донецьку.

Посіпака бойовиків на Донеччині

Відповідно до указу третього президента Віктора Ющенка, у 2008 році звання Героя України присвоїли ректору Донецького національного медичного університету імені Горького Валерію Казакову.

З початком окупації Донецька він почав співпрацювати із сепаратистами та став головою "вищої атестаційної комісії" так званого "міністерства освіти та науки" квазіутворення "ДНР".



Валерій Казаков / Фото "Новини медицини"

Помер у 2019 році в тимчасово окупованому Донецьку.

Агітатор на кримському псевдореферендумі

У 2013 році Віктор Янукович підписав указ про відзначення найвищою державною нагородою Бориса Дейча – кримського політика, який вже через лічені місяці голосував за "диктаторські закони" 16 січня та підтримував антимайдан.



Борис Дейч / Фото росЗМІ

Коли російські "зелені чоловічки" почали окупацію Криму та призначили псевдореферендум, Дейч активно агітував людей за "возз’єднання з Росією".

Помер перед початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Антиукраїнський митрополит й улюбленець Ломаченка

У 2008 році за указом Віктора Ющенка звання Героя України присвоїли Михайлу Жару, який більше відомий зараз як митрополит Банченський УПЦ МП Лонгин "за визначні особисті заслуги перед Україною у реалізації державної політики соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, багаторічну благодійницьку діяльність".



Митрополит Лонгин / Фото УПЦ МП

Та Лонгин з 2014 року ледь не проклинав українських воїнів, називаючи їх "вбивцями", під час пандемії коронавірусу був затятим антивакцинатором, а в час повномасштабного вторгнення також відзначається скандальними заявами. Гостро висловлюється щодо ПЦУ та загалом щодо релігійних питань, веде антиукраїнські проповіді, які, до слова, полюбляє поширювати скандальний боксер Василь Ломаченко.

Шахтар-колаборант

У 2011 році указом Віктора Януковича звання Героя України присвоїли Олександру Однораленку – шахтарю з Макіївки "за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної вугільної промисловості". Однак після окупації міста "герой" почав співпрацювати з бойовиками, чим займається і досі.

До слова, за попередніми даними, майже усі шахтарі, відзначені званням Героя України, особливо в часи Януковича, залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Скандальний спікер Верховної Ради

Указом Леоніда Кучми у грудні 2004 року звання Героя України отримав Володимир Литвин "за визначні особисті заслуги перед Україною у розвитку державного будівництва, реформуванні політичної системи, утвердження ідеалів громадянської єдності та злагоди в суспільстві". З 1999 по 2002 роки Литвин очолював президентську адміністрацію.



Володимир Литвин / Фото "Главком"

Однак сам Литвин відомий причетністю до низки скандалів – його підозрювали у причетності до вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе, він голосував за ратифікацію так званих Харківських угод та підписав скандальний мовний "закон Ківалова – Колесніченка" і підтримав диктаторські закони 16 січня 2014 року, хоча потім відмовився від цього і закликав вважати його голос недійним.

У 2016 році Литвин закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз, бо нібито без відносин з Москвою "ми багато втрачаємо".

Герой України: хто найчастіше надавав це звання

Вперше нагорода "Герой України" з'явилася у 1998 році й тоді цим званням був ушанований видатний науковець та інженер Борис Патон. Станом на листопад 2024 року 942 чоловіків та 41 жінка нагороджені найвищою державною відзнакою. Серед них державні та культурні діячі, науковці, військові тощо.

Леонід Кучма надав найвище державне звання 132 українцям. Нагороди переважно отримували директори заводів;

Віктор Ющенко надав це звання 114 людям, здебільшого мова йде про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, громадських та культурних діячів;

Віктор Янукович надав звання "Героя України" 40 людям, серед яких в основному шахтарі та директори заводів;

Петро Порошенко надав це звання 163, абсолютна більшість з яких – Герої Небесної Сотні та учасники Антитерористичної операції;

Володимир Зеленський надав звання "Героя України" 534 людям (станом на листопад 2024 року).

Серед тих, хто отримував цю нагороду, є один іноземець – білорус Михайло Жизневський, котрий загинув під час розстрілів мітингувальників на Майдані в лютому 2014 року.

Найчастіше найвищою нагородою відзначає чинний президент Володимир Зеленський. Абсолютна більшість нагороджених ним людей – військові, герої російсько-української війни. Зокрема, серед них і вище військове керівництво – глава ГУР МО Кирило Буданов, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та нинішній командувач Олександр Сирський, а також герої російсько-української війни, як-от Віталій Скакун, Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, Денис "Редіс" Прокопенко та багато інших.

Тому й цілком очевидно, що питання зрадників серед нагороджених постає особливо гостро, коли в одному ряді з героями, котрі ризикують своїм здоров'ям чи віддають життя за нашу країну, стоять зрадники, ексрегіонали та колаборанти.

Процес позбавлення звань запущено. Однак досі незрозуміло, чи можна буде позбавити звання Героя України посмертно, адже такі як Якубов, Казаков і Дейч уже мертві, проте досі мають найвищу нагороду держави.