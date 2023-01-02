Лукашенко відмовляється віддати наказ про наступ на Україну, – Піонтковський

Алєксандр Лукашенко оголосив 2023 рік "роком миру". Це свідчить про те, що білоруський диктатор не хоче сидіти на лаві підсудних разом з Владіміром Путіним.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, очільник Кремля протягом тривалого часу нав'язливо намагається втягнути Білорусь у війну проти України.

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Однак самопроголошений президент Білорусі опирається, наскільки може.

"Треба віддати належне Лукашенкові. За 30 років він навчився "петляти" і робив це до останнього. Хоча його країна окупована, а Путін може його у будь-який момент вбити", – сказав Піонтковський.

Лукашенко не зробив 2 ключові речі, яких вимагав Путін

Як зазначив російський публіцист, попри своє складне становище та тиск з боку Росії, Лукашенко так і не зробив 2 ключові речі, яких вимагав від нього Путін.

По-перше, білоруський диктатор не погодився стати "мінським секретарем обкому "Єдіной Росії". Піонтковський зауважив, що цього ще до Путіна хотів досягти експрезидент Росії Борис Єльцин.

По-друге, самопроголошений президент Білорусі поки не дав втягнути білоруську армію у війну Росії проти України.

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Армія Лукашенка може повернути зброю проти нього самого

За словами опозиційного політика, поплічник Путіна поки що стоїть на своєму.

Лукашенко відмовляється віддавати наказ білоруським військам про участь у наступі на Київ чи на Луцьк. Чи які там ще божевільні плани є у Путіна,

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що білоруський диктатор знає результати соціологічних зрізів у Білорусі і чудово розуміє, що його війська можуть повернути зброю проти нього самого.

Можливості, які Україна відкрила для пострадянських країн

Піонтковський зазначив, що Україна доволі скоро отримає вирішальний набір зброї і відновить свою територіальну цілісність та суверенітет.

Україна ще не встигла цього зробити, однак вона вже дала можливість практично всім країнам пострадянського простору, включно з тим самим Лукашенком, зробити величезні кроки до отримання незалежності від багатовікового гніту Російської імперії,

– сказав опозиціонер.

Він додав, що бажання позбутися впливу Росії вже продемонстрували Казахстан та Азербайджан. Ба більше, навіть Таджикистан та Киргизстан, які, за словами Піонтковського, були "васалами" Москви, зараз теж рухаються у цьому напрямку.

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