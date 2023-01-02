Лукашенко відмовляється віддати наказ про наступ на Україну, – Піонтковський
Алєксандр Лукашенко оголосив 2023 рік "роком миру". Це свідчить про те, що білоруський диктатор не хоче сидіти на лаві підсудних разом з Владіміром Путіним.
Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, очільник Кремля протягом тривалого часу нав'язливо намагається втягнути Білорусь у війну проти України.
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Однак самопроголошений президент Білорусі опирається, наскільки може.
"Треба віддати належне Лукашенкові. За 30 років він навчився "петляти" і робив це до останнього. Хоча його країна окупована, а Путін може його у будь-який момент вбити", – сказав Піонтковський.
Лукашенко не зробив 2 ключові речі, яких вимагав Путін
Як зазначив російський публіцист, попри своє складне становище та тиск з боку Росії, Лукашенко так і не зробив 2 ключові речі, яких вимагав від нього Путін.
- По-перше, білоруський диктатор не погодився стати "мінським секретарем обкому "Єдіной Росії". Піонтковський зауважив, що цього ще до Путіна хотів досягти експрезидент Росії Борис Єльцин.
- По-друге, самопроголошений президент Білорусі поки не дав втягнути білоруську армію у війну Росії проти України.
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Армія Лукашенка може повернути зброю проти нього самого
За словами опозиційного політика, поплічник Путіна поки що стоїть на своєму.
Лукашенко відмовляється віддавати наказ білоруським військам про участь у наступі на Київ чи на Луцьк. Чи які там ще божевільні плани є у Путіна,
– зазначив Піонтковський.
Він додав, що білоруський диктатор знає результати соціологічних зрізів у Білорусі і чудово розуміє, що його війська можуть повернути зброю проти нього самого.
Можливості, які Україна відкрила для пострадянських країн
Піонтковський зазначив, що Україна доволі скоро отримає вирішальний набір зброї і відновить свою територіальну цілісність та суверенітет.
Україна ще не встигла цього зробити, однак вона вже дала можливість практично всім країнам пострадянського простору, включно з тим самим Лукашенком, зробити величезні кроки до отримання незалежності від багатовікового гніту Російської імперії,
– сказав опозиціонер.
Він додав, що бажання позбутися впливу Росії вже продемонстрували Казахстан та Азербайджан. Ба більше, навіть Таджикистан та Киргизстан, які, за словами Піонтковського, були "васалами" Москви, зараз теж рухаються у цьому напрямку.
Позиція Лукашенка у війні Росії проти України: останні новини
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 січня підписав перший новорічний указ. Поплічник Владіміра Путіна оголосив 2023 рік "роком миру та творення".
- Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що означає указ Лукашенка. Він наголосив, що участь Білорусі у війні проти України – це смерть білоруського режиму та тієї системи, яка побудована Лукашенком. Тому білоруський диктатор продемонстрував, що не хоче воювати.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що Лукашенко та Путін готуються до розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.