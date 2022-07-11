Наклались кілька історій, – політолог пояснив претензії Спартц щодо Єрмака

Конгресвумен Сполучених Штатів Вікторія Спартц оприлюднила листа до президента Байдена, закликаючи його адміністрацію перевірити надійність голови ОП Андрія Єрмака.

Насправді там кілька історій наклалися одна на одну. Про це 24 каналу розповів політолог-міжнародник та проректор УКУ Дмитро Шеренговський.

Важливо Загроза з боку Білорусі: що може використати диктатор Лукашенко проти України

За його словами, в листопаді відбудуться вибори й республіканці намагаються активно відвоювати свої позиції для того, щоб взяти сенат та нижню палату. Тому, з одного боку, це розпочалася така передвиборча риторика.

Вікторія не є такою відвертою "трамплісткою". Її тільки 2 роки тому обрали в палату представників від штату Індіана. Проте вона з достатньо "протрампівською" риторикою. Принаймні ті тези, які він виносив, на них власне вона й виграла. Тому вона буде продовжувати ту лінію,

– пояснив Дмитро Шеренговський.

"Водночас група республіканців, які наближні до Трампа, вони розкручують тему, яка повʼязана не тільки із сумнівами щодо України", – зазначив експерт.

За його словами, вони закидають, що нібито демократи й сам Байден через Україну відмивають кошти. Проте доказів немає, звісно, але така риторика звучить.

Вікторія Спартц та Україна

"Якщо відкинути це внутрішньополітичне поле, її важко звинуватити в якійсь протидії Україні. Адже вона була однією з дуже активних лобісток якраз за підписання ленд-лізу й інших пакетів допомоги. Також активно коментувала й включалася в програму підтримки України", – пригадав Шеренговський.

Він додав, що, з одного боку, цей лист – її власна ініціатива, яка лежить в полі політичних дебатів, що наростають у США. З іншого боку, ті питання, які вона задала, це ж насправді те, що хвилює і нас. Наприклад, не призначення керівника САП. Проте у цій ситуації важлива наша реакція.

Дивіться відео: яка реакція влади на лист Вікторії Спартц

На закид Вікторії Спартц уже відреагували в українському МЗС. Спікер міністерства Олег Ніколенко спочатку висловив свою вдячність США за підтримку в протистоянні російській агресії. Водночас його здивувала заява конгресвумен.

Речник переконаний, що її заяви контрастують на фоні допомоги та підтримки, яку наша країна отримує від США. Мовляв, її дії – неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія.