Коли в Україні планують запустити накопичувальну систему пенсій
Існує багато пронозів щодо впровадження накопичувальної системи пенсій. Міністерка соцполітики розповіла, коли насправді її можуть запустити.
Точну дату спрогнозувати зараз не можна, адже країна перебуває в стані активної фази війни. Про це Оксана Жолнович заявила в ефірі телеканалу "Рада" 22 липня, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Ранкові вибухи у Кропивницькому та Миколаєві, втрати ворога на Півдні: основне за 150 день війни
Це може статися в 2024 році
Потрібно врахувати всі плюси і мінуси. Якраз зараз ми беремо цей час, в який ми не можемо стартанути з накопичувальною системою, для підготовки. Якщо все буде гаразд і ми закінчимо війну до того часу, ми можемо говорити про невеликі суми накопичень уже з 2024 року,
– розповідає міністерка.
Зараз починають готувати всі інструменти для запуску: структуру, нормативне забезпечення, верифікацію фондів. "Ми повинні захистити ці гроші, які будуть накопичуватися, і в старості мають стати доходом для людей", – наголошує Жолнович.
Пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН
Українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій у розмірі 2 220 гривень на місяць. Кошти надійдуть трьома платежами.
Пріоритетом є уразливі групи людей:
- люди з інвалідністю,
- пенсіонери,
- самотні батьки, які самостійно виховують дітей,
- малозабезпечені сім'ї.
Як подати заяву, читайте за посиланням.
Зверніть увагу – куди звертатися за допомогою ветеранам та їхнім рідним: відео