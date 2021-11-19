Накриє сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження
Джерело:Укргідрметцентр
В Україні 19 листопада оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Регіони охопить рвучкий вітер та сильна злива.
Сильний вітер найбільше відчують жителі західних областей. Його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності – жовтий.
До речі Перший сніг: у кількох регіонах України засніжило – яскраві фото й відео
Де буде вітряно
- у Рівненській,
- Волинській,
- Львівській,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Закарпатській,
- Чернівецькій областях.
Вітер в Україні / Карта Укргідрометцентру
В Україні дощитиме
У п'ятницю всі області України накриють дощі. Сильні опади прогнозують у західних, північних та центральних регіонах. Зокрема, і в Києві. Ба більше, у деяких областях вже випав перший мокрий сніг. Першим опадам тішились у Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Температура повітря становитиме близько +4...+8 градусів. Щоправда, на Сході буде холодніше – +2...+4. Найтепліша погода видасться на Півдні. В Одеській області стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10.
Прогноз погоди на 19 листопада / Фото Укргідрометцентру