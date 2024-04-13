"Наче апокаліпсис": російське місто Нальчик затопило, – вражаючі відео
Останні новини з Росії майже всі стосуються підтоплень. У суботу 13 квітня черга дійшла і до Нальчика в Кабардино-Балкарії – у місті пройшла сильна злива. Синоптики обіцяють дощ аж до вечора неділі, 24 Канал розкаже про наслідки негоди.
13 квітня стало відомо, що скоро затопить ще одне російське місто в Сибіру – Курган. Вода рухається зі швидкістю 15–20 кілометрів на добу, до Кургану залишається всього 50 кілометрів. Там уже лунають сирени.
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Що відбувається в Нальчіку
Після злив і граду частина вулиць пішла під воду. У місті оголосили режим підвищеної готовності, зупинили футбольний матч "Спартак-Нальчик" і "Севастополь".
Град паралізував Нальчик: дивіться відео
У ролику добре помітно, що град не вщухає і дуже швидко вкриває землю, наче взимку. Опади великі та щільні, через стіну граду погано видно автівки.
Нальчик затопило: дивіться відео
У Нальчику є однойменна річка, тож багато хто побоювався, що вона вийде з берегів. Влада запевняє, що рівень води в річці Нальчик перебуває у межах норми на фоні опадів, а комунальники готові.
Наслідки зливи у Нальчику 13 квітня 2024: дивіться відео
Жителі Нальчика коментують події:
- Ось така жахлива картина: в Нальчику зараз лежить град, як шар снігу, вулицями міста течуть буйні річки... Наче апокаліпсис.
- Машини взагалі не можуть проїхати, хіба човном добиратися. Бідні...
Утім, дощі 13 квітня – ще не кінець. На всю неділю 14 квітня в Нальчику прогнозують дощі.
Прогноз погоди в Нальчику на завтра, 14 квітня 2024 року / Скриншот 24 Каналу
Щоправда, карта опадів показує, що дощі пройдуть у сусідних містах.
Затоплення Нальчика не пов'язано із затопленнями сибірських міст, де прорвало дамбу. Нальчик на Кавказі, ближче до кордону з Грузією. Що цікаво, неподалік розташовано аеродром Моздок. Звідти злітають МіГ-31, через які по всій Україні оголошують тривалі повітряні тривоги.
Де місто Нальчик у Росії: показуємо на карті
Росію затоплює: коротко про головне
- 5 квітня прорвало дамбу в Орську. Це найбільша повінь з 1942 року, вода сягнула майже 10 метрів. Людей евакуювали, в домівках панували мародери. Згодом стався ще один прорив дамби.
- Неймовірно, але компанія, яка зводила дамбу, пояснила, що споруду прогризли миші. А Путін жодного разу не звертався до постраждалих містян.
- Також затопило Оренбург. Три тисячі будинків уже пішли під воду, зокрема ціле котеджне містечко.
- У місті Курган, яке у черзі на підтоплення, є "Курганмашзавод" – єдине підприємство у Росії, яке виготовляє броньовані машини піхоти.