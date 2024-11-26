Бійці ССО здійснили наліт на позиції противника на Курщині: військові показали відео
Воїни ССО здійснили успішний наліт на позиції ворога в Курській області. Внаслідок цього, вдалося ліквідувати 2 вояк російської армії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Дивіться також Бійці ЗСУ знищили ще 1480 окупантів на війні: втрати Росії 26 листопада
Наліт на позиції ворога на Курщині
Воїни ССО здійснили блискучий наліт на позиції противника в Курській області Росії,
– ідеться в повідомленні.
Оператори 73 морського центру Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції ворожих сил в Курській області. Відтак, вони успішно ліквідували двох військовослужбовців російської армії.
Воїни ССО здійснили наліт на позиції противника: дивіться відео
Нагадаємо, нещодавно під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позиції противника.
Внаслідок спеціальних дій операторів ССО було ліквідовано 10 окупантів. Відомо, що ще 3 солдат армії країни-агресорки узято в полон. Відтак, вони, як зазначили в ССО, "поповнили обмінний фонд".