Налякані окупанти після поразки не будують оборону, а чекають на поранення, – ОК "Південь"

Бойовий дух росіян на вкрай низькому рівні. Вони вже не сподіваються втримати свої позиції, а мріють про поранення та шлях додому.

Контрнаступ героїчних ЗСУ на Півдні триває. Наші воїни впевнено просуваються вперед та женуть російських окупантів з нашої землі.

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Ворог деморалізований та не будує оборону

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою, але під контролем ЗСУ. Що стосується ворога, то він втрачає свої позиції та мотивацію для подальшого ведення наступальних дій.

Зокрема, стало відомо, що росіяни шукають способи обґрунтованого повернення додому. Окупанти, яких ЗСУ вибивають з їхніх позицій, не будують нової лінії оборони.

Натомість вони додумалися рити окопи глибиною в пів метра, лягати в них на спину, виставляти ноги та чекають на поранення, яке дозволить їм отримати грошову компенсацію та поїхати додому, якнайдалі від розв'язаної ними війни. Їх дуже лякають шалені втрати серед керівного та особового складу, тому про наступальні дії вони вже й забули думати.

Ситуація на Півдні

Росіяни запустили по Миколаєву 9 ракет типу "Онікс". Ворог здійснив атаку з тимчасово окупованого Криму. Його боєприпаси влучили у порт, цивільну інфраструктуру та будинки мирних українців. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

Також ворог продовжує блокувати Чорне море, загроза ракетних обстрілів ракетами "Калібр" зберігається. Судна росіян розташовані далеко від українських берегів, вони бояться повторити долю крейсера "Москва".

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ЗСУ вийшли з Сєвєродонецька на більш укріплені позиції. Росіяни вже призначили у місті свого "коменданта". Евакуювати людей звідти вже неможливо, хоча раніше було достатньо часу та можливостей покинути небезпечну зону.

Росіяни бояться йти в наступ та мріють про втечу додому. Вони дуже сподіваються на поранення або відпустку, яка дозволить їм звільнитися зі служби й не помирати в Україні.

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