Нам не потрібні ще 13 тисяч вбитих російських солдатів – ми хочемо миру, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче миру. За його словами, нам не потрібні ще 13 тисяч вбитих російських солдатів.

Про це глава держави повідомив під час свого відеозвернення, оприлюдненого у ніч на 18 березня.

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Президент вказав: "Кожна мати, яка знає, що її сина відправили на війну проти України, має перевірити, де він. Особливо ті, хто не може зв'язатися, кому сказали, що їхні діти загинули. І не повернули тіло".

У нас не було розрахунку взяти тисячі полонених. Нам не потрібні 13 чи скільки завгодно ще тисячі вбитих російських солдатів. Не потрібні. Ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо лише миру. І ми хочемо, щоб ви любили своїх дітей більше, ніж боїтеся своєї влади,

– наголосив Володимир Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео