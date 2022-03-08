Вони врятують небо, – Верещук про головну потребу України

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук виступила з новим брифінгом щодо ситуації в Україні. Вона зробила важливу заяву про закриття неба.

Перш за все, Верещук наголосила, що Україні потрібно закрити небо. На жаль, російська армія має перевагу у повітрі, інформує 24 канал.

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Верещук про головну потребу України

Українські хлопці та дівчата, які зараз зі зброєю в руках допомагають Україні вижити, як державі та залишитися у статусі політичної нації на карті світі, роблять усе і навіть більше, ніж вони можуть. Однак є технічні параметри.

Російська армія кількісно переважає. Кількість літаків, кількість авіаударів та кількість бомб скинутих на нашу землю – вони просто не залишать нам шансу, якщо світова спільнота не допоможе закрити небо,

– наголосила Верещук.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додала, що військові розуміють складність операції із закриття неба. Вона зауважила, що це було лише декілька разів в історії сучасних воєн. Верещук також сказала, що навіть частково закрите небо означає визнання, що стороною конфлікту є або США, або НАТО, або інші країни, які ухвалили таке рішення.

Проте є важливий момент. Україна прагне отримати від міжнародних партнерів протиповітряну оборону (ППО), винищувальну авіацію.

Наші аси! Наші спеціалісти, які як ви бачили, збивають поодинці по 20 і 30 літаків зроблять неможливе. Вони врятують небо над країнами НАТО, і над країнами цивілізованого світу,

– наголосила Верещук.

Але у результаті, або не можуть, або не хочуть закрити небо над Україною. Аналогічна ситуація з передачею авіації.

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