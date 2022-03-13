"Нам треба сіяти", – українці на мітингу у Херсоні кажуть окупантам забиратись геть
13 березня 2022 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Слуга Народу"
Попри те, що у Херсоні перебуває армія окупантів, люди там вийшли на проукраїнський мітинг. Вони закликали окупанта забиратись з їхньої землі.
Відповідне відео оприлюднили у телеграмі "Слуга Народу". Це трапилось 13 березня – на 18 день, яку Росія почала проти України.
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Херсонці вигукували, щоб окупанти забирались геть
Нам потрібно сіяти!
– закликали орків херсонці.
У дописі під відео закликали, що окупантам вже час іти за напрямком руського воєнного корабля. На відео чутно вигуки: "Одна єдина соборна Україна".
Херсонці вийшли на мітинг: відео