"Нам треба сіяти", – українці на мітингу у Херсоні кажуть окупантам забиратись геть

13 березня 2022 , 15:36
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Джерело:

телеграм "Слуга Народу"

Попри те, що у Херсоні перебуває армія окупантів, люди там вийшли на проукраїнський мітинг. Вони закликали окупанта забиратись з їхньої землі.

Відповідне відео оприлюднили у телеграмі "Слуга Народу". Це трапилось 13 березня – на 18 день, яку Росія почала проти України. 

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Херсонці вигукували, щоб окупанти забирались геть

Нам потрібно сіяти! 
– закликали орків херсонці.  

У дописі під відео закликали, що окупантам вже час іти за напрямком руського воєнного корабля. На відео чутно вигуки: "Одна єдина соборна Україна". 

Херсонці вийшли на мітинг: відео

 

Автор: Діана Квасневська