Нам вдалося стабілізувати ситуацію, – Залужний про успіхи на фронті

Ситуація на фронті продовжує бути складною та напруженою, однак є повністю контрольованою ЗСУ. Наші бійці змогли стабілізувати її.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Що допомогло ЗСУ стримати ворога

За словами Залужного, важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по:

ворожих пунктах управління,

складам зберігання боєприпасів та палива.

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України ми з генералом Міллі синхронізували запити української сторони. Щиро подякував своєму колезі та в його особі Сполученим Штатам і їх союзникам за допомогу у боротьбі за свободу,

– додав Залужний.

До слова, озброєння, яке Україні постачає Захід, суттєво впливає на хід війни. Зокрема, точність ударів українських військ нівелює кількісну перевагу в техніці окупантів, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Зараз українські воїни ефективно нищать ворожі склади на тимчасово окупованих територіях. Так, ЗСУ показали відео, як поцілили в тимчасовий склад окупантів на Півдні.

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Актуальна ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку окупанти не полишають спроб наступу на Сіверськ та Бахмут. Тетянівка, Донецьке, Дронівка, Григорівка, Стародубівка, Сіверськ та Миколаївка опинилися під вогнем ворожих танків та артилерії. Біля Верхньокам'янського окупанти завдали авіаудару.

За допомогою штурмових дій росіяни намагалися покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Атака росіян безуспішна, однак бої тривають.

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілюють позиції наших воїнів поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Берестове та Покровське постраждали від авіаційних ударів. Наші воїни відбили штурм окупантів у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Також загарбники активізували ведення бойових дій на Авдіївському напрямку. У напрямку Верхньоторецьке – Кам'янка окупанти намагалися покращити своє тактичне становище, однак наші захисники та захисниці завдали ворогу втрат, через що той відступив.

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