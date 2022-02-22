Нам відкрито сказали, що почалася війна: орки прямо зараз підуть на Маріуполь

Що далі? Перше ж рішення після "визнання" – введення військ та розміщення військових баз (тепер вже масивне та відверте, а не через "г*мнокомвої").

Окаерівцям і правда на...ти на західні санкції – це потрібно розуміти. Поки світу потрібні енергоносії, у них буде, звідки брати кошти. А на своїх власних громадян їм на...ти ще більше.

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Введуть санкції чи ні – не так важливо для нас, бо багатшою та успішнішою Україна від цього не стане. Щобільше, з власного досвіду скажу, що санкції проти тепер вже незалежних бандформувань на території України створять шалені проблеми для українського легального бізнесу в інших країнах світу (з санкціями по Криму було так само і зараз це є проблемою для України!).

світу (з санкціями по Криму було так само і зараз це є проблемою для України!). В Україні, 8 років після Майдану, найменш вільна економіка з усіх країн Європи. І уряд в рази збільшив фіскальний тиск, не зробивши нічого для покращення умов ведення бізнесу.

Вчора путлєр сказав відверто, що не вважає Україну країною й окремим народом. Тому…

Зараз питання не в тому, чи буде війна, і чи почнеться вона 23-го лютого. Питання, в якому форматі буде війна. Думаю, що це буде все відразу. I цифрова війна тут буде відігравати важливу роль.

Путін заявив, що не вважає Україну окремою країною / Фото Getty Images

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Формат війни

Щойно заявили – "визнання" відбулося не тільки в межах підконтрольних територій, а в рамках всієї території Луганщини та Донеччини (у Росії цю свою заяву поки спростували – 24 канал).

Тому просто зараз нам відкрито сказали, що почалася війна. Орки й московити прямо зараз підуть на Маріуполь та решту територій областей, що підконтрольні Україні.

Блокування морських шляхів просто зараз, більш за все, відновиться і посилиться.

Але їм навіть не потрібно зараз нападати на Україну – із загрозою війни, яка висить над Україною, гроші, навіть ті копійки, що в Україні є, будуть звідти тікати. Нових іноземних інвестицій не буде та й місцеві – на паузі. При цьому, нагадаю, фіскальний тиск на бізнес уряду зростає.

Країни світу конкурують за залучення грошей, створюючи максимально прозорі та зрозумілі умови для бізнесу. У нас – навпаки + війна.

Думаю, що грошова підтримка України буде значною, але це не дасть нам інвестицій та розвитку, а значить і далі Україна буде відставати від решти світу.

Поки що виглядає це приблизно так. Окаерівці досягли всіх своїх цілей, і змінити це можуть лише самі українці, переставши обирати таких безпорадних політиків.

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