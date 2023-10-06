Нам відомі координати, звідки по Грозі запустили "Іскандер", – ОВА

Росія 5 жовтня завдала терористичного удару по селу Гроза на Харківщині. Ворог запустив "Іскандер". Наразі СБУ та прокуратура розслідують трагедію.

Наразі Україні вже відомо, звідки окупанти запустили ракету. Деталі Роман Семенуха – заступник голови Харківської ОВА – розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу "Плачуть і ходять від тіла до тіла": болючі кадри, зроблені після удару по Грозі

Наразі вже завершені перші слідчі дії. Росіяни забрали життя 52 людей. Постраждалі наразі перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Окрім того, відомо про зниклих безвісти. Серед них – староста села.

Гроза готується до масового похорону

Наразі Гроза та сусідній населений пункт Шевченкове готуються до масового похорону. У Грозі розчищають хащі біля місцевого кладовища. Там мають викопати приблизно 40 могил. Розповідають, що загинули цілі родини. Люди навіть не встигли сісти за поминальний стіл, коли пролунав вибух.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих у селі Гроза. Сьогодні вся Україна – з вами! Вічна пам'ять тим, чиї життя забрала Росія.

Що розповідають місцеві мешканці

Вибух у кафе пролунав фактично відразу – люди тільки встигли зайти та сісти. Олександр – місцевий житель – розповів, що відразу після трагедії почав телефонувати братові. На зв'язок той вже не виходив. Тоді Олександр кинувся до кафе. Там він допомагав розбирати завали після російського теракту. Олександр пригадує, що перші декілька годин збирав тіла частинами. Іноді навіть було важко зрозуміти, чиє життя забрали окупанти: чоловіка чи жінки.

Вже через декілька годин Олександр знайшов під завалами тіла своїх рідних.

Володимир – місцевий житель – припускає, що був коригувальник удару.

Ну, а як? Уявіть, вони тільки зайшли всі. Тільки сіли. І одразу – бах,

– заявив чоловік.

Рятувальні роботи у Грозі вже завершили. Люди приносять на місце трагедії квіти.