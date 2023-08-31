Намагалися не стати цілями ворожого Су-35: деталі авіатрощі українських бійців біля Бахмута

У Донецькій області 29 серпня загинуло шестеро військових, які розбилися на двох гелікоптерах Мі-8. Українські бійці виконували бойове завдання в Краматорському районі.

Деталі авіакатастрофи повідомили в Східному угрупованні військ ЗСУ. Авіакатастрофа сталася під час спроби здійснити посадку, щоб не стати цілями російського винищувача Су-35.

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Унаслідок катастрофи загинули 4 пілоти

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що наразі встановлюється, що саме сталося під час посадки українського Мі-8.

Два гелікоптери Мі-8 виконували бойове завдання в Краматорському районі. Під час здійснення посадки, у зв'язку з тим, що злетів ворожий Су-35, аби не стати його цілями, вони здійснювали посадку. Що саме трапилося далі – встановлюється,

– сказав він.

Євлаш повідомив, що зараз працює комісія, яка має встановити, на якому моменті сталася аварія. У момент падіння поруч не було свідків.

Крім того, представник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що розглядаються різні версії катастрофи. Попередньо, це могла бути помилка пілотів або влучання ворожої ракети.

Як тільки комісія завершить свою роботу, офіційні результати вона оголосить, і стане відома точна причина, що саме трапилось,

– зазначив Євлаш.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо уточнив, що загинули два екіпажі, серед яких – чотири пілоти. Прессекретар бригади Євген Ракіта додав, що загинули четверо пілотів і двоє борттехніків.

Авіатроща на Донеччині: подробиці

У ЗСУ підтвердили, що під час виконання бойового завдання в авіатрощі загинули шестеро військових 18 окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Розслідуванням катастрофи наразі займається Державне бюро розслідувань. У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

Прессекретар бригади Євген Ракіта розповів, що полеглі льотчики мали офіцерські звання. Один з бійців був родом із Полтавщини, решта – з інших регіонів України. З Героями прощатимуться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

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