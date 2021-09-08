Намагалися розрізати великокаліберний патрон "болгаркою": на Рівненщині поранені дві людини

У Рівненській області тітка з племінником знайшли у лісі невикористаний набій. Після цього вони вирішили розрізати його "болгаркою". В результаті обоє родичів опинились у лікарні.

На станцію швидкої допомоги дзвінок про потерпілих надійшов близько 19:00 7 вересня. Медиків повідомили: у селі Моквин Рівненського району стався вибух.

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У потерпілих – травмовані обличчя та кінцівки

На місце поспішила лікарська бригада. Вона й доправила до лікарні 71-річну жінку та 54-річного чоловіка.

Постраждалі отримали значні травми. Так, у старшої пацієнтки ампутувало палець кисті. Також у жінки поранення обличчя, шиї, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок. У лікарню вона потрапила з кровотечею.

Не пощастило й її племіннику: у цього теж пошкоджене обличчя, шия, грудна клітина та кінцівки. Родичів лікують у Березнівській центральні районній лікарні.

Про "вибуховий" інцидент медики повідомили правоохоронців. Поліція поводить розслідування.

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