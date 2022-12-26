Хочуть зіпсувати свята: ЗСУ попередили, що Росія готує масовану атаку на Новий рік
Джерело:Суспільне
Росія готується до нової масованої атаки по території України. Загроза ракетного обстрілу зберігається з Чорного моря, де окупанти тримають "Калібри".
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона розповіла, що в Чорному морі відбувається пересування кораблів-ракетоносіїв. Наразі їх сумарний залп "Калібрів" складає 16 ракет.
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Росія буде атакувати енергосистему України
Гуменюк зазначила, що один з російських надводних ракетоносіїв заведено в пункт базування. Та вона наголосила, що це не характеризує загальну ситуацію.
Ми знаємо, що в морі залишається фрегат ракетоносій, ми знаємо, що залишаються два підводні човни, це загальна сума ракет – це 16 одиниць. І скоріш за все, будуть намагатися зіпсувати нам свята. Треба це усвідомлювати, розуміти, що атака буде спрямована на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної зокрема,
– розповіла речниця ОК "Південь".
Росія отримала нові дрони
Гуменюк, серед іншого, повідомила, що Росія отримала додаткову партію дронів-камікадзе та проводила їх випробування в умовах зимового клімату України.
Зважаючи на те, що іранці випробовували дрони у більш поблажливому кліматі, то над Чорним морем росіяни вивчали їхній стан під час штормового вітру чи перепадів температур.
"Те, що вони використовують їх масовано, каже про те, що їх використовують для виснаження сил протиповітряної оборони, коли перші дрони фіксують і пробуджують протиповітряну оборону, а другі – можуть їх атакувати", – зазначила Гуменюк.
Що відомо про масовані обстріли
- Восени Росія перейшла до тактики масованих обстрілів України, випускаючи декілька десятків ракет одночасно. Так з 10 жовтня до 16 грудня відбулося 9 масованих атак. Крім того, росіяни атакують Україну дронами-камікадзе.
- Радник Офісу Президента Олексій Арестович нещодавно повідомив, що росіяни готуються до нового удару. За його словами, в окупантів залишилося близько 460 – 500 крилатих ракет.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що в Росії залишилося ракет на 2 – 3 масовані обстріли, якщо брати до уваги кількість ракет, які вони використовуються під час одного масованого удару.
- Відомо, що на російському аеродромі в Енгельсі, де ворог тримає стратегічну авіацію, знову сталася "бавовна". Через це Росія почала перекидати свої літаки. У Повітряних силах заявили, що "бавовна" в Енгельсі вносить корективи на майбутні атаки, але не уточнили, які саме.