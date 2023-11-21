Перший в історії хабар у криптовалюті: чинному нардепу повідомили про підозру
Джерело:САП
САП та НАБУ повідомили про підозру чинному народному депутату. За даними слідства, він намагався підкупити топпосадовця Державного агентства відновлення.
У Центрі протидії корупції підтвердили, що мовиться про нардепа від фракції "Слуги народу" Андрія Одарченка. Він є членом комітету з питань антикорупційної політики.
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У чому підозрюють нардепа
У ЦПК повідомили, що Одарченко пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, еквівалентний 50 тисячам доларів США.
В обмін на гроші нардеп просив посприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт об’єкта інфраструктури, підконтрольного йому. За уточненням САП, мовиться про будівлі університету, в якому нардеп продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено).
Після того, як кошти були виділені, на криптогаманець Мустафи надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів США (0,39 біткоїна на той час).
До слова, пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати,
– зауважили в НАБУ.
Варто зазначити, що правоохоронці не розкривають імен посадовців. Однак в НАБУ уточнили, що сторона, яка отримала кошти, була "викривачем". В САП також наголосили, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню.
Нардепу повідомили про підозру
У САП повідомили, що народному депутату вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
Також відомство опублікували кадри, на яких видно, як прокурорка повідомляла нардепу про підозру.
Як САП вручала підозру Одарченку: дивіться відео
Принагідно у САП нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України людина вважається невинною у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її провину не доведуть в законному порядку і суд не оголосить вирок.