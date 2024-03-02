Намагався вдарити авібомбами: ЗСУ знищили ще один СУ-34

Росія продовжує втрачати свої літаки у повномасштабній війні проти України. Зокрема, наші військові знищили ще один.

Наші захисники 1 березня збили ще один російський Су-34. Це сталося приблизно о 9 ранку.

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Літак намагався атакувати

У Повітряних силах поділились деталями того, як вдалося збити черговий російський бомбардувальник.

Су-34 намагався атакувати позиції наших військових. Зокрема, скинути керовані авіаційні бомби, однак не встиг цього зробити та завершив свій останній політ на фронті.

Раніше про знищення Су-34 1 березня писали, однак не було офіційних підтверджень. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що винищувач могли збити між Маріуполем та Волновахою.

Росія втрачає винищувачі