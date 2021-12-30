Намагаються гібридно заплутувати, – дослідник про плани Байдена у розмові з Путіним

Джо Байден має провести телефонну розмову з Володимиром Путіним. Дзвінок найімовірніше буде технічним. Його варто більш сприймати як технічну поступку з боку Білого дому.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, у США є певна інформаційна стратегія.

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Краєв: Адміністрація Байдена не дає чіткі меседжі

За спостереженнями експерта, ні росіяни, ні американське медіа досі не змогли окреслити чітких результатів попереднього дзвінка президентів США та Росії. Видається, що приблизно таку саму ситуацію США намагається провернути й зараз.

Адміністрація Байдена намагається не давати чітких меседжів стратегії діяльності й скоріше гібридно заплутувати своїх опонентів,

– наголосив Краєв.

На його думку, президента США вибрав подібну стратегію через надзвичайно гострий конфлікт із військовими та напружені стосунки з конгресом. Проте американці не відступають від власних цілей.

Їхня (США – 24 канал) стратегічна ціль – це зупинка "Північного потоку-2", обмеження потенціалу майбутньої російської агресії та посилення східного флангу НАТО. Поки американці не відступають від цих наративів. Олександр Краєв Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

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Розмова Байдена та Путіна: коротко