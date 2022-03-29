Намагаються втримати обличчя, – Лещенко про "виконання першочергових цілей спецоперації"
Журналіст на народний депутат України Сергій Лещенко вкотре провів брифінг зі спростування російських фейків.
Сергій Лещенко повідомив про зміну риторики російських пропагандистів, інформує 24 канал.
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Спроби Росії зберегти обличчя
Лещенко заявив, що після чергового раунду переговорів між Україною та Росією у Туреччині, російська сторона повідомила, що ключові цілі першого етапу так званої "спецоперації" уже виконані. Сергій Лещенко нагадав, що на початку війни, як і перед нападом, Росія заявляла про:
- намір за 3 – 4 дні взяти Київ,
- змінити владу в України,
- створити тут кілька квазідержав,
- повністю знищити країну.
Якщо це було метою "спецоперації", то звичайно можна уявити, які будуть 2 – 3 етапи. Якщо справді вони зараз намагаються зберегти обличчя після такої фактичної поразки отриманої на полях України, то нехай знаходять інше формулювання,
– сказав Лещенко.
Народний обранець додав, що зараз вони заявили про "успішне завершення першого етапу спецоперації". Крім того, він у конкретних цифрах розповів про "перемоги" ворога:
- понад 17 тисяч вбитих російських військових,
- майже 600 знищених танків,
- 127 ліквідованих літаків та 129 гелікоптерів,
- знищено 1700 одиниць бронетехніки росіян.
Брифінг Лещенка про фейки росіян: дивитися відео