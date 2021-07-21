Намагаються затягнути процес, – Ступак про реформування СБУ
Джерело:24 канал
Нардепи досі не реформували Службу безпеки України. Водночас в СБУ відповідним процесом можуть бути не зацікавлені.
Про це в ефірі 24 каналу розповів консультант комітету Верховної Ради з національної безпеки Іван Ступак. Закон щодо СБУ можуть ухвалити приблизно восени 2021 року.
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На переконання СБУ, за словами Івана Ступака, новим законопроєктом порушуються фундаментальні основи національної безпеки, через що Україна буде довго не захищена, особливо в умовах військової агресії Росії.
На його думку, позиція правоохоронного органу така: "Зараз ви реформуєте СБУ, а певний перехідний час – а він буде у будь-якому випадку рік або два — Україна буде беззахисна".
Тому Служба безпеки всіляко намагається затягнути цей процес або виправити існуючий законопроєкт на свою користь, на своє переконання – так, як вони вважають за потрібне,
– зауважив консультант комітету парламенту.
Скільки може тривати процес ухвалення закону
У народних депутатів, за словами Ступака, були оптимістичні напрацювання – що до кінця сесії, за червень зокрема, відповідний законопроєкт буде ухвалений. Проте кількість поданих поправок надзвичайно велика.
Орієнтовно за вересень – жовтень цей законопроєкт буде ухвалено,
– вважає Іван Ступак.
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Консультант комітету ВР про реформування Служби безпеки: дивіться відео
Реформування СБУ: коротко
- У 2018 році в ЄС заявили, що без реформи СБУ в Україні не буде просування ні до Європейського Союзу, ні до НАТО. Документ готували понад рік.
- Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники Євросоюзу, НАТО і США, позитивно оцінила документ і закликала Верховну Раду "без зволікання" прийняти законопроєкт про СБУ.
- 8 липня 2021 року члени профільного комітету розглянули законопроєкт про реформу Служби безпеки. Відтак його рекомендували до вирішального розгляду.