Намагаються завести переговори в глухий кут, – Подоляк про переговори з Росією

В Офісі Президента спростували фейкову інформацію пропагандистів про те, що Україна нібито не хоче сідати за стіл переговорів. Українська влада готова до переговорів, але на наших умовах.

Фейкова інформація про те, що Україна нібито відмовилась від переговорів – це просто частина російської тактики. Про це заявили в Офісі Президента, пише 24 канал.

Важливо Україна не відмовляється від переговорів: російські медіа поширюють фейк

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві.

Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку. Ясно, що потрібен інший підхід,

– сказав Подоляк.

Він додав, що переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція.

"Ну, а брехню росіян про те, що нібито в їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими за максимальною інтенсивність.

Це відбувається тому, що президент Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Тільки повноцінні переговори, підсумував Подоляк.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров ввечері 25 лютого повідомив, що врегулювання конфлікту з Росією дипломатичним шляхом є незмінною позицією України. Він додав, що представники обох країн домовляються про місце та час переговорного процесу.

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