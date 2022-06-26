Намертво блокують смертоносний транзит Росії, – у Зеленського оцінили принциповість Литви

Литва заборонила транзит російських підсанкційних товарів через свою територію у Калінінград. Росіянам пояснили, що так діють санкції, але вони почали казитися та погрожувати силовим проривом.

Після блокування транзиту Литвою російські окупанти почали проводити військові навчання у Калінінградській області та почали погрожувати силовим сценарієм. ЄС злякався та почав говорити про дозвіл транзиту, але Литва відповіла, що накладе на таке рішення вето й продовжить дотримуватися виконання санкцій.

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В ОП вражені принциповістю Литви

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк подякував Литві за принципову позицію. Він наголосив, що саме цього бракувало багатьом країнам для того, щоб поставити окупантів на місце, і приклад Литви вкотре показує, що Росія розуміє лише мову сили.

Гострий дефіцит лідерства — ось що реально заважає покарати Росію. Саме такої принциповості, яку демонструє Гітанас Науседа, намертво блокуючи смертоносний транзит Росії до Калінінграда. Хороший приклад для інших лідерів: жорсткі рішення швидко вправляють мозок російським варварам,

– написав Подоляк у своєму твітері.

Заборона транзиту у Калінінград: що відомо

Литва заблокувала курсування російських потягів із підсанкційними товарами через свою територію. Це викликало справжню істерику в Кремля: у Калінінградській області почалися військові навчання, а Росія почала прямо погрожувати Литві. Президент Литви Гітанас Науседа відповів, що погроз агресора ніхто не боїться й жодних поступок не буде.

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко на зустрічі з Путіним у Петербурзі бовкнув, що блокування Литвою транзиту в Калінінград – це фактично оголошення війни. Щоправда, Кремль навряд чи наважиться на силове розв'язання питання, адже Литва є членом НАТО, й збройне протистояння з таким суперником лише наблизить крах Росії.

Литовський політолог Вітіс Юрконіс повідомив, що Литва готувалася до подібного розвитку подій 8 років. Тривалий час були діалоги з НАТО та Брюсселем, усі ризики Литва розуміє та готова йти на них.

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