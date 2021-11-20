Намети, їдальні, санітарні зони: Литва створила військову базу біля кордону з Білоруссю

Литва створила військову базу поблизу кордону з Білоруссю. Там мешкатимуть військові, які допомагатимуть прикордонникам.

Пресслужба Збройних сил Литви повідомила про це 19 листопада. Базу створили на території промислового району у місті Друскінінкай.

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Такі бази зазвичай організовують під час різних операцій та місій. Вона має усе необхідне для життя: намети, їдальню, санітарні зони та інші необхідні послуги.

Естонія заборонить польоти поблизу кордону з Росією

Естонія тимчасово закриє можливість польотів поблизу російського кордону. Мовиться про заборону польотів як пілотованих, так і безпілотних літальних апаратів.

Обмеження діятимуть упродовж 19 – 26 листопада.

Окрім того, уряд оголосив раптові навчання резервістів Сил оборони через події на кордоні Білорусії та ЄС.

Участь у навчаннях візьмуть близько 1,7 тисячі військових.

Вони зводитимуть тимчасові загородження на кордоні з Росією. Їхня протяжність становитиме 40 кілометрів на ділянках.