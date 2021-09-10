Наміри у ворога є, – командувач ЗСУ про широкомасштабну війну з Росією
Джерело:"РБК-Україна"
Головнокомандувач ЗСУ вважає, що у Росії є наміри здійснити широкомасштабний наступ. Про це свідчить розміщення додаткових сил біля кордону України і на території Білорусі для навчань "Захід-2021".
ЗСУ готуються дати відсіч ворогу
Наступу Росії можна очікувати будь-коли. Про це Валерій Залужний заявив на брифінгу.
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Це свідчить (розміщення додаткових сил – 24 канал), що такі наміри (широкомасштабного наступу – 24 канал), швидше за все, у нашого ворога є,
– заявив військовий.
Водночас він запевнив, що Збройні сили України готуються дати відсіч агресору, зокрема й з території Білорусі. Провокація можлива на будь-якій ділянці державного кордону, але найперше – у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.
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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу