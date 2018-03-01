Наомі Кемпбелл оголилась для відвертої фотосесії з бойфрендом

Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл знялась у спокусливій фотосесії зі своїм 35-річним бойфрендом – репером Джозефом Джуніором Аденуга, більш відомим як Skepta.

Таким чином 47-річна супермодель підтвердила чутки про відносини з популярним співаком.

Відомо, що у ЗМІ неодноразово припускали, що пара має стосунки. Ймовірно, Наомі Кемпбелл почала зустрічатись зі Skepta ще восени 2017 року, але свої відносини вони приховували від преси.

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Нарешті закохані все ж наважились розповісти світу про свої почуття та обрали для цього відвертий спосіб. Знаменитості прикрасили обкладинку британського глянцю GQ, оголившись у фотосесії.

Перегони, секс, любов і сила. Коли Наомі зустріла Skeptа,

– підписали журнал видавці.

Спершу модель опублікувала фото, де виднілись два оголені тіла, поверх яких намальований знак питання. Згодом на сторінці Instagram Наомі Кемпбелл з'явилося фото обкладинки журналу, де репер грайливо цілує модель, ніжно тримаючи її за шию. Водночас "чорна пантера" щасливо посміхається, дивлячись вгору.