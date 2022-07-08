План військового конфлікту з Польщею вже розробили, – Латушко сказав, для чого це лукашенку

У Білорусі вже прямо погрожують напасти на Польщу в разі "провокацій Заходу". Там навіть вже розробили план дій.

Про це сказав білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко. Цю інформацію він озвучив 24 каналу.

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За його словами, якщо проаналізувати висловлювання лукашенка щодо цього приводу.

Тож ті погрози, які озвучив заступник начальника Генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін – це прямі погрози Польщі про можливі удари по центрах прийняття рішень, військових та важливих економічних об'єктах та інших, додав він.

Це фактично розвиток тих публічних висловлювань, які робив лукашенко. Ще 2 липня він говорив про те, що доручив навести цілі по об'єктах, які допомагають Україні. Тож фактично він це зробив першим. Косигін вже деталізує її.

Згідно з нашими даними, сценарний план військового конфлікту з Польщею вже розробили та затвердили. Однак треба розуміти, що це – не наказ,

– сказав Латушко.

Тобто вони планують провокацію вже щодо Польщі.

Для чого це потрібно лукашенку

Якщо раптом станеться подібний конфлікт, а цього не можна виключати, це покаже білорусам та росіянам, що війна триває не між Росією та Україною, а між усім блоком НАТО. Це дуже важливо для того населення.

Або ж це потрібно лукашенку, щоб він показав путіну, мовляв, той "прикриває західний напрямок", тому не повинен включатися в наземну операцію в Україну.

У білорусі вже прямо погрожують Польщі

У білорусі вже прямо говорять, що можуть завдати ударів по інфраструктурі Польщі. Такий вчинок вони називають "відповіддю на провокації Заходу".

Представник польських служб безпеки Станіслав Жарин попереджав, що Польща давно перебуває "під прицілом" росії. У кремлівському МЗС ще раніше кидались традиційними "попередженнями" у бік Варшави.

Оскільки росія має прямий вплив на білорусь, це лише підсилює загрози для Польщі.

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