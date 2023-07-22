Білорусь "готується" до вторгнення в Україну: прикордонники показали нову "загрозу"

У Держприкордонслужбі 21 липня показали, як Білорусь "активно готується" до вторгнення в Україну. Зокрема, наші прикордонники виклали фото, де чітко видно, яка ситуація з білоруською армією на кордоні з нашою державою.

Так, у службі наголосили, що ні сил, ні засобів у білорусів для нападу на нашу державу наразі немає. Ці фото надали нашим прикордонникам білоруські партизани.

Дивіться також Вагнерівці нахабніють: у Білорусі відбулася сутичка між найманцями ПВК та прикордонниками

Що відбувається на кордоні Білорусі з Україною

У ДПСУ наголосили, що наразі Білорусь імітує здатність своєї армії до ведення бойових дій проти України. До того ж російське ІПСО досить непогано допомагає їм у цьому.

У службі нагадали, що тривалий час міноборони Білорусі рапортувало про тотальну захищеність кордону з Україною, зокрема, й засобами радіоелектронної боротьби та ППО. Попри це, на кадрах, які отримали наші прикордонники реальність постає зовсім іншою.

На цих фото видно, що ударного групування білорусів на кордоні з нашою державою немає. Ба більше, чисельність їхніх військових там абсолютно невелика.

Білорусь "готується" нападати на Україну / Фото ДПСУ

У ДПСУ наголосили, що саме для "підсилення" угруповання білорусів в країну прибли найманці ПВК "Вагнера". Прикордонники зазначили, що вони своєю присутністю також мають посилити інформаційний ефект "загрози" нападу.

Яка ситуація на кордоні з Росією в Чернігівській і Сумській областях

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв 21 липня відзвітувався про ситуацію на кордоні з Росією у Сумській та Чернігівській областях. Він наголосив, що армія окупантів не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні.

"У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", – сказав він.

Українці тримають кордон у Чернігівській та Сумській областях / Відео з фейсбуку Сергія Наєва

Наєв також підкреслив, що наші військові вживають всіх необхідних заходів щодо посилення наших оборонних спроможностей, збільшення кількості невибухових інженерних загороджень, а також встановлення додаткових камер спостереження.

З огляду на зазначене, можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме,

– зауважив генерал.

Наостанок він запевнив, що якщо рівень загрози зростатиме, Генштабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України.

Росія 21 липня обстріляла Чернігівську область