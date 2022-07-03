Вгризлись у землю: військові показали міцну лінію оборони на Волині

Українські військові готові відбити напад ворога з території Білорусі. Вони створили міцні фортифікаційні споруди.

Про це 3 липня розповіли у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині. Запевнили, що особовий склад готовий до опору та повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж білоруського кордону.

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"Бійці бригади вгризлись у землю по справжньому та надовго. Багато солдатської праці вкладено у фортифікаційні споруди, які становлять міцну лінію оборони, здатну витримати будь-яку ворожу спробу посягань на нашу землю. Також не зайвим буде нагадати, що в жилах наших бійців тече кров вояків УПА, які саме в цих лісах воювали за Свободу та Незалежність України", – заявили військові.



Українські військові готові зустрічати окупантів / Фото 100 окрема бригада тероборони Волині



Військові на кордонні з Білоруссю / Фото 100 окрема бригада тероборони Волині



Волинь готова до оборони / Фото 100 окрема бригада тероборони Волині



Український захисник / Фото 100 окрема бригада тероборони Волині

Що відбувається поблизу кордону

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що ознак наступу з Білорусі наразі немає. Проте росіяни посилюють там систему протиповітряної оборони. Також є 1 липня у Брестській області є ротація військових.

Білоруські військові вчаться створювати понтонні переправи в Гомельській та Брестській областях.

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Львів готується до загрози

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що в місті провели нараду щодо загрози з боку Білорусі. Львів має готуватися до ймовірної загрози.

"На сьогодні в нас немає іншої цілі, ніж перемога у війні. Тому повинні мати максимальну готовність, бо ситуація може змінюватися в кожну секунду. Військові якісно роблять свою роботу, а наше завдання – максимально їм допомагати", – зазначив мер.

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