Спільне розгортання військ Росії та Білорусі: у Генштабі розповіли, чим це загрожує Україні

Українці досі обговорюють можливе спільне розгортання російських та білоруських військ. Наразі воно спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі Сходу та Півдня.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов. Він розповів, яка загроза наразі існує.

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Чим загрожує спільне розгортання військ Росії та Білорусі

За словами Громова, у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України. Нині на Волинському, Житомирському і Київських напрямках ситуація стабільна. Українські захисники не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога.

Водночас ситуація навколо утворення спільного угруповування військ так званої "Союзної держави" залишається неоднозначною. З одного боку, заяви сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня на північний напрям. Проте, у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповування, що може бути задіяне в агресії проти України,

– сказав Громов.

Росія перекидає "мобіків" у Білорусь

Громов розповів, що нині відбувається перекидання підрозділів танкової армії, в першу чергу другої мотострілецької дивізії з Росії разом з технікою та щойно мобілізованими. Їх розміщують на військових полігонах Білорусі.

Протягом жовтня було переміщено близько півтори тисячі залізничних платформ з озброєнням та військовою технікою – до 200 пасажирських вагонів, понад 100 вантажних вагонів з військовим майном.

До того ж Росія продовжує використовувати територію Білорусі для завдання ракетних ударів по Україні.

Яка найбільша небезпека для України з боку Білорусі

Військовий експерт Роман Світан раніше розповів 24 каналу, що нині небезпека для України зі сторони Білорусі – це авіація. Так, на аеродромах Білорусі є авіація, яка може нам створити проблеми, зокрема:

винищувачі МіГ-31 – носії "Кинджалів",

винищувачі Су-35 – носії ракет Х-59,

безпілотний розвідник Ту-123.

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