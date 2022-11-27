Без участі білоруських військ у війні в Росії вже нічого не "вигорить", – Фейгін

Загроза повторного нападу з Білорусі загострюється. Є ймовірність, що підготовкою вторгнення в Україну з Півночі займається голова ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який вже нібито приїжджав інспектувати білоруські частини.

Як відомо, Пригожин значною мірою формує своє військо з ув'язнених, тож не дивно, що ворог може планувати кинути близько 15 тисяч зеків на Північ, аби вони фактично своїми тілами розмінували дорогу для регулярної армії і бронетехніки. Виключати таку можливість не можна. Про це 24 каналу розказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Чи готується операція "Північ"

Він зауважив, що подібне ми вже бачимо в Україні, наприклад, під Бахмутом, тому цілком можна уявити такі дії і на Півночі. І хоч точної інформації про те, що таке рішення прийняте, наразі немає, але враховуючи те, що ПВК "Вагнера" та система російського міноборони активно рекрутують зеків і навіть отримали відповідне законодавство щодо них, ймовірність того, що таких ув'язнених можуть кинути на Київський або на Волинський напрямок, існує.

Фейгін вважає, що операція "Північ" в тому чи іншому виконанні справді готується. За його словами, протягом минулого року всі говорили про те, що передислокація російських військ до кордонів України рано чи пізно приведе до війни, і це відбулося. За цією аналогією, навіщо зараз росіянам перекидати понад 10 тисяч мобілізованих на територію Білорусі?

Ці бійці там нібито навчаються, до чогось готуються, але на думку правозахисника, там відбувається саме підготовка наступу на Україну. А якими силами це будуть робити – зеками чи мобілізованими – не так важливо, адже це однакове "гарматне м'ясо". Ба більше, завербованих ув'язнених можна "витрачати" серйозніше, адже їм справді нікуди діватися. Їх перевели з тюрем, і цілком можуть кинути на "розмінування".

Усе так далеко зайшло, що зеки це будуть, "мобіки", чи ще хтось – ролі не грає. Мені здається, що будуть різні сегменти, але без участі білоруських військ абсолютно точно не "вигорить", це взагалі не дасть жодного результату,

– підкреслив Фейгін.

Він додав, що навіть з участю білоруської армії росіяни, звісно, не отримують жодних гарантій успіху, але без неї – вони просто приречені на провал.

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