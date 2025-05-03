У Харкові скоєно напад на бригаду швидкої допомоги

29 квітня увечері у Харкові напали на бригаду екстреної медичної допомоги. Постраждалих немає.

За словами директора облцентру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, інцидент трапився близько 19:00, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

Забашта повідомив, що "швидку" викликали на провулок Лизогубівський. На бригаду медиків напав 21-річний чоловік, який, власне, їх і викликав. В одного з працівників екстреної медичної допомоги було розбито мобільний телефон. Постраждалих немає.

На місце нападу викликали поліцію, правоохоронцям направили заяву.

До слова, на Куликовому полі в Одесі 2 травня чоловік напав на поліцейських з двома ножами.

Один з правоохоронців відкрив вогонь, аби відбити напад. Поранених поліцейських і нападника госпіталізували.