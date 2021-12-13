"Напад буде помилкою": Джонсон і Путін поговорили про Україну

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон 13 грудня провів телефонний розмову з Володимиром Путіним. Під час перемовин порушили тему присутності військ Росії поблизу кордонів України.

Деталі зустрічі оприлюднив ведучий T&G і відомий політичний коментатор Том Ньютон Данн.

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Як відомо, розмова Джонсона та Путіна відбулася ввечері 13 грудня. Прем'єр Великої Британії висловив "глибоке занепокоєння щодо нарощування російських сил на кордоні з Україною" і попередив його, "що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме значні наслідки".

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